Это ваше мнение! Лихач на Mitsubishi Lancer не согласился с сотрудником ДПС (видео)

Полиция Керчи задержала нетрезвого водителя, «не заметившего» сигнал об остановке

Начало июня и наступление по-настоящему жарких деньков на некоторых водителей в Керчи сказались не лучшим образом – похоже, кое-кто перегрелся. Был уже поздний вечер, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль на улице Козакова, но водитель просто промчался мимо.

«Автоинспекторы организовали преследование нарушителя, который в ходе завязавшейся погони совершал опасные маневры, в том числе два раза в нарушение ПДД выезжал на встречную полосу, пытаясь скрыться. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции задержали лихача. Им оказался 45-летний местный житель», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Судя по виду, мужчина был нетрезв, и освидетельствование это подтвердило: алкотестер показал 1,07 мг/л этилового спирта. Водителю вручили пять административных протоколов и отстранили от управления, отправив машину на штрафстоянку.

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Источник: МВД Медиа