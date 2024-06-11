Быстрые машины, захватывающие гонки — что еще нужно? Правильно, хорошая музыка!

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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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Фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ закроет концерт российской рок-группы Кирпичи

Лето в самом разгаре, и вот уже совсем скоро, 23 июня подмосковный RDRC Racepark превратится в настоящую гоночную арену, где состоится масштабное дрэг-рейсинговое соревнование. На классической дистанции в 403,3 метра сразятся разные классы гоночных болидов – дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.

Помимо созерцания самих соревнований посетителям будет предложен широкий спектр развлечений: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете, родео на электробыке, а еще концерт модной группы!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Концерт рок-группы «Кирпичи» на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ
Концерт рок-группы «Кирпичи» на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Ни один праздник не обходится без хорошей музыки. А на таком масштабном событии, как ЗА РУЛЕМ ФЕСТ, должна играть действительно качественная драйвовая музыка. И обеспечит вас ей популярный российский коллектив Кирпичи.

Кирпичи - это российская рэп-рок-группа из Питера, основанная в 1995 году. Творческий путь группы был по-настоящему тернист. Изменения в составе, поиск стиля и прочие трудности закалили коллектив за годы существования.

Неповторимый стиль группы зародился 15 мая 1995 года. Именно тогда, под названием «Bricks Are Heavy» (вскоре переименованным в «Кирпичи тяжелы»), они дали свой первый концерт в питерском Доме пионеров. Этим концертом группа заложила фундамент своего звучания, впоследствии став узнаваемой комбинацией панк-рока, хардкора и поп-элементов.


Кирпичи - это пример группы, которая прошла долгий и трудный путь, но не сдалась и создала свой уникальный стиль. Их музыка заключает в себе не только яркие мелодии и мощные риффы, но и глубину, искренность и поиск собственного голоса.

Проникнуться особым стилем и звучанием группы вы сможете уже совсем скоро. Напоминаем, 23 июня, RDRC Racepark, ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Приходите, будет весело!

Приходите на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ! Будет здорово!
Приходите на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ! Будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 8
11.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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