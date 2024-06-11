Быстрые машины, захватывающие гонки — что еще нужно? Правильно, хорошая музыка!

Фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ закроет концерт российской рок-группы Кирпичи

Лето в самом разгаре, и вот уже совсем скоро, 23 июня подмосковный RDRC Racepark превратится в настоящую гоночную арену, где состоится масштабное дрэг-рейсинговое соревнование. На классической дистанции в 403,3 метра сразятся разные классы гоночных болидов – дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.

Помимо созерцания самих соревнований посетителям будет предложен широкий спектр развлечений: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете, родео на электробыке, а еще концерт модной группы!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Концерт рок-группы «Кирпичи» на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Ни один праздник не обходится без хорошей музыки. А на таком масштабном событии, как ЗА РУЛЕМ ФЕСТ, должна играть действительно качественная драйвовая музыка. И обеспечит вас ей популярный российский коллектив Кирпичи.

Кирпичи - это российская рэп-рок-группа из Питера, основанная в 1995 году. Творческий путь группы был по-настоящему тернист. Изменения в составе, поиск стиля и прочие трудности закалили коллектив за годы существования.

Неповторимый стиль группы зародился 15 мая 1995 года. Именно тогда, под названием «Bricks Are Heavy» (вскоре переименованным в «Кирпичи тяжелы»), они дали свой первый концерт в питерском Доме пионеров. Этим концертом группа заложила фундамент своего звучания, впоследствии став узнаваемой комбинацией панк-рока, хардкора и поп-элементов.





Кирпичи - это пример группы, которая прошла долгий и трудный путь, но не сдалась и создала свой уникальный стиль. Их музыка заключает в себе не только яркие мелодии и мощные риффы, но и глубину, искренность и поиск собственного голоса.

Проникнуться особым стилем и звучанием группы вы сможете уже совсем скоро. Напоминаем, 23 июня, RDRC Racepark, ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. Приходите, будет весело!

Приходите на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ! Будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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