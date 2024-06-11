Зимой индекс доступности автомобилей резко вырос, но стабилизировался весной

Эксперты подсчитали, сколько в среднем нужно зарплат для покупки б/у иномарки

Зимой индекс доступности автомобиля в России заметно вырос — среднему россиянину требовалось почти 21 зарплата для покупки подержанной отечественной машины и 26 окладов для приобретения иномарки. К таким выводам пришли аналитики «Авто.ру» и hh.ru, сравнив медианные зарплаты в регионах и цены на автомобили. Показатель рассчитывался на основе стоимости Lada Vesta и Hyundai Solaris и медианных зарплат в разных регионах.

В марте ситуация изменилась: зарплаты немного подросли, а цены на автомобили стабилизировались. Таким образом, в марте 2024 года средний индекс доступности для отечественного автомобиля составил чуть более 18 пунктов, а для иномарки — 23,4.

В мае цены на автомобили по сравнению с апрелем почти не изменились, хотя по сравнению с прошлым годом подержанные машины подорожали на 11%, а новые немного подешевели. Дилеры предупреждают о возможном росте цен до конца года. Стабильный курс рубля пока не вызывает беспокойства, но другие факторы могут повлиять на рынок: продолжают увеличивать цены стоимость кредитных ресурсов и инфляция. Инициатива по повышению утилизационного сбора также приведет к подорожанию даже отечественных автомобилей.

Профильный комитет Госдумы уже поддержал увеличение ставок, предложив правительству поднять их в два раза для легковых автомобилей. Олег Мосеев, руководитель проекта «Автомаркетолог», подсчитал, что такое повышение добавит к стоимости автомобилей около 10%.

Однако в Минэкономразвития считают иначе. Замминистра Максим Колесников поддерживает значительное увеличение утилизационного сбора, но полагает, что это не должно существенно повлиять на цены.

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Источник: «Коммерсант»