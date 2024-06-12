В СССР делали крутые пикапы – редко, но метко! (видео)

Блогер рассказал о первом советском пикапе ГАЗ-4 и моделях-последователях

Уже в начале XX века, на заре автомобилизма, развозные автомобильчики с небольшой грузовой платформой начали получать распространение. В СССР это поветрие добралось к 1933 году, когда на 1-м автосборочном заводе, являвшемся филиалом Горьковского автозавода, началось производство пикапа ГАЗ-4.

Фактически это была модификация ГАЗ-А с грузопассажирским кузовом типа пикап. Но кабина тут применялась от полуторки ГАЗ-АА, и стыковалась она с оригинальным грузовым отсеком, визуально образуя с ней единое целое.

ГАЗ-4

Грузовая платформа имела размеры 1,6×1,1 м, и внутри этой площади устанавливались откидные скамьи для размещения 6 человек. Задний борт был откидным, машина комплектовалась тентом. Передняя подвеска – на одной поперечной полуэллиптической рессоре, задняя – на паре продольных.

У модели были недостатки, но она сослужила хорошую службу, и особенно – в рядах Красной армии. С 1933 по 1937 годы 1-й автосборочный завод выпустил более 10,5 тысячи пикапов ГАЗ-4. Об этой модели и ее последователях (крутых, необычных, странных) – в новом видео!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ