Иж ты какой! Самые удивительные разработки из Ижевска (видео)

Опубликован документальный фильм о советских концептах Ижевского автозавода

Как известно, свою деятельность в 1965 году Ижевский автозавод начал со сборки Москвичей – под собственной маркой Иж. Однако совсем скоро здесь начал формироваться собственный инженерный и дизайнерский штат, в результате чего на свет появилось несколько удивительных концептов.

Чего только стоил Иж Старт, экспериментальный переднеприводный фастбэк, созданный в 1975 году. Смелый дизайн кузова и новаторский салон были результатом труда молодых специалистов, и он до сих пор внушает уважение. Технической базой послужил Москвич-412, основные агрегаты сохранили компоновку.

Иж-13 Старт

Под капотом стоял бензиновый 1,5-литровый УЗАМ-412 мощностью 75 л.с., и чтобы он встал под покатый капот, на этом капоте пришлось сделать «горбинку» – которая, впрочем, машине очень пошла. Единственным серьезным отличием по платформе стала колея – она у старта была немного шире.

Неплохая попытка выскочить за заданную головным предприятием траекторию. За ней последовали и другие, более смелые. Увы, обрести конструкторскую самостоятельность Ижевский автозавод так и не сумел – и вина это, конечно, не талантливых парней, создавших Старт и прочие экспериментальные Ижи, ныне собранные в заводском музее...

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: АВТО ИСТОРИЯ