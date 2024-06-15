#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Иж-13 Старт
15 июня
Иж ты какой! Самые удивительные разработки из Ижевска (видео)
Опубликован документальный фильм о советских...
Агрегаты в этих престижных европейских автомобилях заменят на китайские
15 июня
Агрегаты в этих престижных европейских автомобилях заменят на китайские
Автомобили концерна Jaguar Land Rover будут...
ГАЗ-М20Б Победа выпустили тиражом более 14 тысяч экземпляров.
15 июня
Зачем Сталин велел делать авто без крыши и что из этого вышло
«За рулем» объяснил, зачем Советскому Союзу...

Иж ты какой! Самые удивительные разработки из Ижевска (видео)

Опубликован документальный фильм о советских концептах Ижевского автозавода

Как известно, свою деятельность в 1965 году Ижевский автозавод начал со сборки Москвичей – под собственной маркой Иж. Однако совсем скоро здесь начал формироваться собственный инженерный и дизайнерский штат, в результате чего на свет появилось несколько удивительных концептов.

Чего только стоил Иж Старт, экспериментальный переднеприводный фастбэк, созданный в 1975 году. Смелый дизайн кузова и новаторский салон были результатом труда молодых специалистов, и он до сих пор внушает уважение. Технической базой послужил Москвич-412, основные агрегаты сохранили компоновку.

Иж-13 Старт
Иж-13 Старт
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Под капотом стоял бензиновый 1,5-литровый УЗАМ-412 мощностью 75 л.с., и чтобы он встал под покатый капот, на этом капоте пришлось сделать «горбинку» – которая, впрочем, машине очень пошла. Единственным серьезным отличием по платформе стала колея – она у старта была немного шире.

Неплохая попытка выскочить за заданную головным предприятием траекторию. За ней последовали и другие, более смелые. Увы, обрести конструкторскую самостоятельность Ижевский автозавод так и не сумел – и вина это, конечно, не талантливых парней, создавших Старт и прочие экспериментальные Ижи, ныне собранные в заводском музее...


Источник: АВТО ИСТОРИЯ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
15.06.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0