Водители рассказали, что ждут от автомобиля сегодня

«Авто.ру»: 43% водителей хотят получать бонусы за безопасное вождение

Согласно исследованию сервиса Авто.ру, автомобилисты ожидают от электронных помощников улучшения уровня комфорта и безопасности, а также мечтают о помощи в нахождении свободных парковочных мест и оптимальных маршрутов.

Молодежь хочет видеть в современных технологиях автомобилей элементы, которые упростят процесс вождения путем предоставления рекомендаций. При этом большинство опрошенных считает, что контроль над управлением транспортным средством должен оставаться в руках водителя.

Особенно ценится возможность получения предупреждений о опасных ситуациях на дорогах впереди (55%). Почти половина респондентов также заинтересована в системах, способных динамически корректировать маршрут в зависимости от плотности движения (53%) ив информации о наличии свободных парковочных мест (42%). Для многих респондентов важно, чтобы автомобиль мог предупреждать о необходимых работах по обслуживанию и ремонту.

43% участников опроса готовы делиться данными о своих поездках, если это позволит получить скидку на страхование. Несмотря на явный интерес к электронным помощникам в автомобиле, всего лишь 15% опрошенных готовы полностью доверить управление своим автомобилем автопилоту.

При выборе автомобиля молодежь обращает внимание на наличие современных систем, которые облегчают вождение и повышают безопасность. Самыми популярными функциями сегодня являются парктроники (42%), навигационная система (36%), адаптивный круиз-контроль (22%), система автоматического торможения при аварии и возможность подключения к интернету (20%).

В опросе, который проводили в марте 2024 года, приняли участие 1230 автолюбителей в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов России.