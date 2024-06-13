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Этот гиперкар признан самым быстрым в мире — он разогнался до немыслимой скорости

Японский гиперкар Aspark Owl установил абсолютный рекорд скорости в 438,7 км/ч

Абсолютный рекорд скорости установил японский гиперкар Aspark Owl SP600 сборки итальянской компании Manifattura Automobili Torino. Автомобиль с электромотором разогнался до 438,7 км/ч и побил рекорд электрокара Rimac Nevera – в 2022 году он разогнался до 412 км/ч.

Aspark Owl
Aspark Owl

Заезды проходили на полигоне в небольшом немецком городке Папенбург, Rimac Nevera, кстати, свой рекорд тоже установил в этом городе. Управлял автомобилем M. A. T. Aspark SP600 экс-чемпион мира в гонках FIA GT1 и победитель «24 часов Нюрбургринга» 2012 года немец Марк Бассенг. Специалисты Bridgestone специально для этого заезда разработали уникальные по своим характеристикам шины, способные выдержать такую нагрузку.


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Почти 200 сил, а динамики нет — что не так с этим «китайцем»?

Дебют концепта Aspark Owl состоялся в 2017 году, а его производство запустили в 2020 году. Под капотом автомобиля – четыре электромотора, они генерируют 1480 кВт (2012 л. с.). До появления Lotus Evija мощностью 2039 л.с. в 2023 году Aspark Owl оставался самым мощным серийным автомобилем в мире. Разработчики заверяют, что для разгона до сотни автомобилю достаточно всего 1,9 секунды – это самый быстрый показатель в мире среди серийных автомобилей.

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Источник: TheSupercarBlog

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Aspark
Количество просмотров 1
13.06.2024
Фото:Aspark
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