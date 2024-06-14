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Долгое летнее путешествие: как подготовить автомобиль

Автоэксперт рассказал, что нужно проверить в машине перед долгой поездкой летом

Перед долгим путешествием машину нужно тщательно подготовить, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он отметил, что, во-первых, необходимо пройти комплексную диагностику на сертифицированном СТО. Нужно проверить ходовую часть, рулевое управление, тормозную систему и мотор.

Специалист пояснил, что комплексная диагностика сейчас позволяет искусственно создать имитацию дорожных нагрузок. В итоге можно будет понять, выдержит ли автомобиль путешествие.

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Также Родионов советует проверить развал-схождение, приборы освещения, аккумулятор, уровни и состояние технических жидкостей. Если предстоит скорая замена масла, лучше обновить его перед путешествием. В долгую дорогу можно взять с собой дополнительную канистру на доливку.

Еще перед путешествием нужно проверить кондиционер, ремни ГРМ и батарейки в брелоке сигнализации. Лучше взять с собой запасные ключи, а также обновить дворники.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
14.06.2024
Фото:freepik / freepik
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