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Что противопоставили США российской подлодке «Казань»

«За рулем» сравнил характеристики подлодок USS Helena и К-561 «Казань»

В ответ на заход в порт Кубы российской многоцелевой атомной подводной лодки четвертого поколения К-561 «Казань» США ответили подводной лодкой USS Helena (SSN 725), которая тоже прибыла к берегам Кубы.

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Это ударная подводная лодка класса «Лос-Анджелес» (688), которая составляет основу подводных сил ВМС США. Всего было выпущено 62 такие лодки, но теперь в строю осталось только 20. Да, это очень старое судно 1986 года выпуска.

USS Helena
К-561 «Казань»

Российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения К-561 «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года, и это один из самых мощных подводных кораблей в мире.

USS Helena (сверху) и К-561 «Казань» (снизу)
USS Helena (сверху) и К-561 «Казань» (снизу)

Сравним характеристики USS Helena и «Казани».

Параметр

USS Helena

К-561 «Казань»

Мощность атомного реактора

26 МВт

200 МВт

Длина, ширина, м

110, 10

119, 13,5

Водоизмещение, тонн

6 072

13 800

Глубина погружения, м

290

600

Скорость, узлов (км/ч)

30 (55,5)

31 (57,5)

Срок автономного плавания, суток

90

100

Экипаж

134 человека

90 человек

Вооружение

4 торпедных 533-мм аппарата, 26 торпед или ракет, запускаемых из торпедных аппаратов, включая КР «Томагавк», ПКР «Гарпун» и торпеды «Mark 48 ADCAP», мины моделей «Mobile Mark 67» и «Captor Mark 60»

10 торпедных 650-мм и 533-мм аппаратов, противокорабельные крылатые ракеты П-100 «Оникс», противокорабельные крылатые ракеты Х-35, стратегические крылатые ракеты Х-101, противокорабельные крылатые ракеты ЗМ-54Э и ЗМ-54Э1, крылатые ракеты для поражения наземных целей ЗМ-14Э

Кроме того, российская подлодка «Казань» является самой скрытной подводной лодкой в мире – ее невозможно обнаружить. Это умение и было продемонстрировано всего в 100 км от побережья США – «Казань» исчезла с радаров военных США. Ее искали два патрульных самолета P8 Poseidon и два эсминца УРО типа «Арли Бёрк». Не нашли.

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«Лодка шла в подводном положении, и они ее потеряли, не могли найти. Наши фрегаты и корабли снабжения ушли, а вот подлодки нет. Где она осталась и какой маршрут? — рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в программе «Время покажет» на Первом канале. – Они понимают, что мы сможем достать, если это необходимо. Понятно, что дистанции небольшие, да и мы в глубину Америки не ударим группировкой, мы и не планировали это делать, но показать наш флаг в этом месте и так дерзко — это важный сигнал».

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Кирилл Панов
Количество просмотров 3
14.06.2024
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