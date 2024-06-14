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Автомобили этой категории граждан запретят перемещать на штрафстоянку

В Госдуме хотят запретить эвакуировать автомобили со знаком «Инвалид»

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, предусматривающий запрет на эвакуацию транспортных средств со знаком «Инвалид». Документ на рассмотрение внес глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс административных правонарушений (КоАП).

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«Законопроект подготовлен в целях защиты инвалидов и предусматривает запрет на задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид", что также позволит пресекать недобросовестные действия представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений», – говорится в пояснительной записке.

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Согласно законопроекту, автомобиль со знаком «Инвалид» можно перемещать в ближайшее место, где он «не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов». При этом владельца такой машины проинформируют о перемещении посредством ресурса Госуслуги, а также смс-сообщением на привязанный к порталу номер телефона.

Нилов подчеркнул, что дорожные знаки иногда противоречат разметке, кроме того, существуют искусственно созданные дорожные «ловушки», в которые попадают в том числе инвалиды на своих автомобилях. Если транспортное средство инвалида кому-то действительно мешает, достаточно переместить его туда, где оно не будет создавать препятствий другим участникам дорожного движения или пешеходам. Именно переместить, а не увозить на штрафстоянку, подчеркнул Нилов.

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Источник: tass.ru

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Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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