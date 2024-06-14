За год эти машины в России стали популярнее в семь раз!

Автостат Инфо: объем продаж машин класса В+ за год вырос на 660%

В мае рост продаж легковушек сегмента В+ продемонстрировал кратный рост: по сравнению с маем 2023 года продажи выросли с 987 до 14 702 единиц, а доля таких машин на рынке достигла отметки в 12% от всех продаж. Если брать период с января по май, то тут рост по сравнению с прошлым годом составляет 660% – 53 129 машин против всего 6988 годом ранее и 9% от рынка новых легковых авто.

Набирают популярность и легковые машины В-сегмента: продажи за май выросли на 15% с 16 279 (в 2023-м) до 18 755 единиц (в 2024-м), что соответствует доле в 15%. Правда, с начала года продажи В-класса практически соответствуют прошлогоднему показателю: 81 525 машин (было – 80 625 штук). А вот С-класс подрос и за май, и с начала года, причем во втором случае весьма значительно – на 217%, с 7646 до 24 264 единиц.

Однако всем вышеперечисленным далеко до сегмента SUV: тут рост за май составил 70% (81 550 машин против 48 007 годом ранее), за пять месяцев – 96% (408 622 против 208 058 в пролом году), а доли рынка в продажах за май и за январь-май составили соответственно 65% и 69%. И даже растущему взрывными темпами сегменту B+ до популярности кроссоверов пока никак не дотянуться.

Источник: Автостат Инфо