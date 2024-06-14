Lamborghini Veneno стал самым дорогим автомобилем, проданным онлайн

Родстер Lamborghini Veneno был продан на аукционе за рекордные 6 млн долларов

В свое время купе и родстеры Veneno были первыми моделями Lamborghini ограниченной серии, которая предполагает выпуск всего лишь нескольких экземпляров. Родстеры Veneno, около десяти лет назад с помпой представленные на борту итальянского авианосца Cavour, имеют тираж всего девять штук. И второй построенный из них недавно был продан.

Машина продавалась через онлайн-аукцион, а выставлена была в автосалоне SBX Cars в Дубае, где провела... два года. Изначально она оценивалась в умопомрачительные 9,5 млн долларов, но несколько дней назад была выкуплена за сумму скромнее – «всего» 6 млн долларов.

Тем не менее, представители SBX Cars сообщают, что это самый дорогой автомобиль, когда-либо проданный онлайн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в этом же автосалоне: в 2022-м гиперкар Ferrari LaFerrari Aperta 2017 года был продан за 5,36 миллиона долларов.

Проданный родстер Veneno выпущен в 2015 году и когда-то принадлежал члену королевской семьи Саудовской Аравии. Пробег составляет всего 1105 миль (или 1778 км). Атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 разгоняет машину до 100 км/ч за 2,9 секунды и позволяет достичь скорости в 220 миль в час, то есть 354 км/ч. Автомобиль имеет доступ на дороги общего пользования.

Источник: Motor1