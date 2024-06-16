Эти местные бренды особенно охотно раскупают в самом Китае

В мае на рынке автомобилей в Китае лидировали BYD, Geely, Changan и Chery

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), китайские бренды в мае заняли четыре из пяти ведущих позиций по продажам на местном рынке.

Долгое время на рынке преобладали совместные предприятия, но в прошлом году BYD стал первым китайским производителем, занявшим первое место по продажам.

Благодаря активной электрификации рынка китайские бренды процветают, это подтверждают исключительные результаты продаж за май и в целом за прошедший год.

Ли Юнфэй, генеральный директор отдела брендов и связей с общественностью BYD, предсказал на Китайском автомобильном форуме 2024 года в Чунцине, что доля китайских брендов достигнет 80% в следующие два года, в настоящее время она составляет уже около 60%.

В мае BYD удерживал первое место по продажам с объемом 268 226 автомобилей, что на 21,5% лучше, чем годом ранее.

Geely находится близко ко второму месту по продажам с результатом 123,7 тыс. проданных авто, лишь немного уступая корпорации FAW Volkswagen с ее 124 тыс. штук.

Годовой рост продаж Geely составил 31,6%, и частная компания из Чжэцзяна теперь контролирует 7,2% рынка.

Changan занимает четвертое место с долей рынка 5,6% (95,7 тыс. авто).

Chery закрывает пятерку лидеров, ее продажи выросли на 59,3% до 88,8 тыс. машин, таким образом, компания из Аньхой теперь контролирует 5,2% рынка.

В топ-10 лидеров также попали Shanghai Volkswagen, GAC Toyota, Dongfeng Nissan, BMW Brilliance и Tesla China.

Очевидно, что доминирование BYD становится все более заметным, с каждым месяцем компания увеличивает отрыв от остальных участников ведущей десятки.

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Источник: СarNewsChina