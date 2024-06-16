Смотрите, как работает маршрутка на Мадагаскаре! (видео)

Les Routes de l'impossible: экстрим-путешествие по Мадагаскару на старом пикапе

Сегодня мы с помощью документалистов Youtube-канала Les Routes de l'impossible присоединимся к Стефану, водителю пикапа на Мадагаскаре. Его пикап – это маршрутное такси, раз в неделю совершающее рейсы между двумя портовыми городами – из Маруанцетры в Туамасину. Если вы загуглите этот маршрут, вы с легкостью обнаружите, что на самолете расстояние в 306 километров можно преодолеть за час.

С информацией о путешествии на автомобиле сложнее. Сразу после выезда из города дорога превращается в направление, поэтому о каких-либо планах на день, кроме как выжить здесь, придется забыть.

Тем не менее, уже в 6 утра в машине Стефана нет свободных мест. По регистрационной карточке, выдаваемой властями, его видавшая виды полноприводная Toyota Hilux может брать на борт до 15 человек, однако в действительности получается 19 или даже 20 желающих. Багаж каждого тщательно взвешивается, и за перегруз придется доплатить. Итак, в путь… Видео на французском, но можно включить субтитры.

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Источник: Les Routes de l'impossible