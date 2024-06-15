Агрегаты в этих престижных европейских автомобилях заменят на китайские
Британский автогигант Jaguar Land Rover, известный своей роскошью и элегантностью, совершает неожиданный шаг, интегрируя китайские технологии и агрегаты в свои автомобили.
В рамках стратегического партнерства с китайским брендом Exeed, принадлежащим автопроизводителю Chery, Jaguar Land Rover будет использовать передовые гибридные и электрические платформы Exeed для своих будущих моделей.
Две платформы, которые Jaguar Land Rover планирует интегрировать в свои автомобили – это Exeed E0X и M3X Super Hybrid. Exeed, бренд, сосредоточенный на премиум-сегменте, зарекомендовал себя как лидер в области разработки электрических и гибридных платформ.
По заявлению Chery, платформа Exeed E0X обеспечивает расход энергии 12 кВт·ч на 100 км пробега для седанов и 13,6 кВт·ч для внедорожников, что делает ее одной из самых экономичных платформ на рынке.
Exeed M3X Super Hybrid оснащена 3DHT трансмиссией, которая сочетает в себе два двигателя и 11 комбинированных передач.
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Источник: Газета.Ru