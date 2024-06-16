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Специально для наших дорог: тюнеры превратили суперкар во внедорожник

Ателье Mansory представило внедорожный суперкар Lamborghini Huracan Sterrato

Mansory, известная своими эксклюзивными тюнинг-проектами, вновь поражает мир автолюбителей. На этот раз мастерская взялась за Lamborghini Huracan Sterrato, преобразив его в еще более экстремальный и роскошный суперкар, обладающий при этом неплохими внедорожными способностями.

Lamborghini Huracan Sterrato by Mansory
Lamborghini Huracan Sterrato by Mansory

Huracan Sterrato от Mansory сразу же бросается в глаза своим агрессивным и футуристическим дизайном. Новый аэродинамический обвес из кованого карбона, включающий расширенные крылья, массивный передний сплиттер и заднее антикрыло, не только улучшает аэродинамику, но и придает автомобилю мощный, хищный вид. Дополняют образ эксклюзивные колесные диски FO.6, разработанные специально для этой версии.

Lamborghini Huracan Sterrato by Mansory
Lamborghini Huracan Sterrato by Mansory
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Салон Huracan Sterrato от Mansory – это воплощение роскоши и комфорта. Декоративные элементы из карбона подчеркивают спортивный характер автомобиля, а новая обивка из алькантары создает ощущение премиальности и уюта. Фирменные ремни безопасности добавляют нотку эксклюзивности и подчеркивают принадлежность автомобиля к миру Mansory.

Интерьер Lamborghini Huracan Sterrato by Mansory
Интерьер Lamborghini Huracan Sterrato by Mansory

Под капотом Huracan Sterrato от Mansory скрывается тот же атмосферный 5,2-литровый V10 мощностью 610 л. с., который выдает 560 Н·м крутящего момента. Этот двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом, обеспечивая впечатляющую динамику и отличную управляемость как на асфальте, так и на бездорожье.

Lamborghini Huracan Sterrato by Mansory
Lamborghini Huracan Sterrato by Mansory

Внедорожные качества Huracan Sterrato от Mansory заметно улучшены благодаря увеличенному клиренсу. По сравнению с Lamborghini Huracan EVO, клиренс автомобиля увеличен на 43 мм, достигая 178 мм.

Источник: Mansory

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mansory
16.06.2024
Фото:Mansory
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Отзывы о Lamborghini Huracan (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Lamborghini Huracan  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

красивая

Недостатки:

медленная

Комментарий:

я пешком быстрее хожу))

-4