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В России стартовали продажи большого японского кроссовера известного бренда

На российский рынок вернулся крупный кроссовер Lexus TX по цене 11,39 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи самого большого кроссовера Lexus – TX. Эта модель, длиной 5,16 метра, претендует на звание флагмана бренда, предлагая три ряда сидений, премиальное оснащение и внушительную мощность.

Lexus TX предлагает комфортное размещение для 7 пассажиров. Автомобиль оснащен трехзонным климат-контролем, панорамным люком, продвинутой информационно-развлекательной системой, многочисленными электронными устройствами и системой бесключевого доступа.

Lexus TX 500h
Lexus TX 500h
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Сочетание 2,4-литрового бензинового двигателя с электрическим мотором обеспечивает впечатляющую мощность в 371 л. с. Lexus TX оснащен системой полного привода и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми переключателями

Изначально стоимость TX составляла 17,5 миллиона рублей, но теперь она снижена до 11,39 миллиона рублей. Несмотря на это, кроссовер все еще остается достаточно дорогим по сравнению с конкурентами.

Lexus TX 500h
Lexus TX 500h

В настоящее время TX доступен в одном из дилерских центров в Москве. Официальный дилер отметил, что по запросу могут быть импортированы различные версии этой модели. Однако подробности о происхождении импортного кроссовера пока не разглашаются.

Интерьер Lexus TX 500h
Интерьер Lexus TX 500h

На российском рынке TX будет конкурировать с такими гигантами, как Audi Q7, BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Источник: SpeedMe

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 2
15.06.2024
Фото:Lexus
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