ГАИ вводит новые правила регистрации автомобилей: что ждать автовладельцам?
В Госдуме на стадии второго чтения находится законопроект, который может кардинально изменить правила регистрации автомобилей в ГАИ. Предлагаемые изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года и коснутся каждого владельца транспортного средства. Давайте разберемся, что ждет автовладельцев в скором времени.
Три ключевых новшества:
Быстрое снятие с учета при угоне
Законопроект подразумевает возможность оперативно снять автомобиль с учета, если он был угнан. Эта мера направлена на защиту владельцев от финансовых потерь и упрощение дальнейших процедур.
Упрощенная процедура снятия с учета при продаже
В будущем владельцы смогут снять автомобиль с учета без необходимости личного визита в ГАИ. Достаточно будет предоставить необходимые документы через портал Госуслуг или нотариуса.
Отмена обязательного ОСАГО при регистрации на нового владельца
Это изменение значительно упростит процесс регистрации автомобиля на нового владельца, сократив время и количество необходимых документов.
Изменения в правилах регистрации автомобилей в ГИБДД преследуют цель сделать процесс оформления транспортных средств более удобным, быстрым и прозрачным.
Больше не нужно тратить время на поездки в ГАИ, заполнение множества бумаг и ожидание в очередях.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: NJcar