ГАИ вводит новые правила регистрации автомобилей: что ждать автовладельцам?

С 1 марта 2025 года в силу вступают изменения в процессе регистрации автомобилей

В Госдуме на стадии второго чтения находится законопроект, который может кардинально изменить правила регистрации автомобилей в ГАИ. Предлагаемые изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года и коснутся каждого владельца транспортного средства. Давайте разберемся, что ждет автовладельцев в скором времени.

Три ключевых новшества:

Быстрое снятие с учета при угоне

Законопроект подразумевает возможность оперативно снять автомобиль с учета, если он был угнан. Эта мера направлена на защиту владельцев от финансовых потерь и упрощение дальнейших процедур.

Упрощенная процедура снятия с учета при продаже

В будущем владельцы смогут снять автомобиль с учета без необходимости личного визита в ГАИ. Достаточно будет предоставить необходимые документы через портал Госуслуг или нотариуса.

Отмена обязательного ОСАГО при регистрации на нового владельца

Это изменение значительно упростит процесс регистрации автомобиля на нового владельца, сократив время и количество необходимых документов.

Изменения в правилах регистрации автомобилей в ГИБДД преследуют цель сделать процесс оформления транспортных средств более удобным, быстрым и прозрачным.

Больше не нужно тратить время на поездки в ГАИ, заполнение множества бумаг и ожидание в очередях.

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Источник: NJcar