Вышла особая версия популярного японского внедорожника с экстраординарными опциями

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Подробности о проекте Lexus GX Monogram Concept со встроенной пекарней

Lexus GX Monogram Concept не просто внедорожник, а настоящая мобильная кухня, способная поразить своим роскошным интерьером и функциональностью.

Проект родился из партнерства Lexus и бренда элитной бытовой техники Monogram. В результате Lexus GX преобразился в гурманомобиль, где можно не только насладиться роскошью, но и приготовить пиццу или испечь хлеб прямо в дороге.

Lexus GX Monogram Concept
Lexus GX Monogram Concept
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Кожаная обивка коричневых тонов создает уютную атмосферу в интерьере салона, а латунные и титановые вставки добавляют нотки элегантности.

Дверь багажника теперь распашная и состоит из двух половин, что значительно облегчает доступ к содержимому. Внутренняя часть дверей превратилась в удобные полочки для хранения кухонной утвари, специй и посуды.

Lexus GX Monogram Concept
Lexus GX Monogram Concept

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Главным элементом багажника является 30-дюймовая электрическая духовка, которая позволит приготовить вкуснейшую пиццу или испечь хлеб прямо в дороге. Теперь гастрономические приключения не ограничены ресторанами, а доступны прямо в вашем автомобиле.

Для истинных ценителей изысканных напитков в заднее сиденье интегрирован льдогенератор, который обеспечит ледяные коктейли в любое время.

Интерьер Lexus GX Monogram Concept
Интерьер Lexus GX Monogram Concept

Вероятно, силовая установка осталась прежней. Lexus GX оснащается гибридной силовой установкой мощностью 330 л. с. на базе 2,4-литрового турбированного мотора, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с понижающей передачей.

Интерьер Lexus GX Monogram Concept
Интерьер Lexus GX Monogram Concept

Живая премьера Lexus GX Monogram Concept состоится в одном из ресторанов Аспена – популярного курортного города в штате Колорадо (США).

Источник: Autohome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 3
16.06.2024
Фото:Autohome
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