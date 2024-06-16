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Популярный в России японский кроссовер получил новое современное «лицо»

Появились первые фото нового дизайна кроссовера Nissan Qashqai

В России Nissan Qashqai второго поколения, выпускавшийся на заводе в Санкт-Петербурге, стал настоящей звездой рынка. Его практичность, доступность и стильный дизайн покорили сердца многих автолюбителей. Хотя производство модели в России прекратилось, ее наследие живет в Китае, где Qashqai Classic продолжает радовать покупателей.

Qashqai Classic получил «второе дыхание» в виде рестайлинга под названием Honor Edition.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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Самым заметным изменением стал дизайн передней части. Прощайте, V-образная решетка радиатора и традиционные раздельные фары! Honor Edition обзавелся единой, широкой панелью, которая не только придаёт машине более внушительный вид, но и отчетливо напоминает переднюю часть китайской версии Nissan Pathfinder.

Габариты автомобиля остались практически неизменными: длина – 4407 мм, высота – 1611 мм. Под капотом 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель, развивающий 140 л. с. Он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива остался на прежнем уровне – 6,67 л/100 км.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Источник: Autohome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
16.06.2024
Фото:Autohome
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+11