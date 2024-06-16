Популярный в России японский кроссовер получил новое современное «лицо»

Появились первые фото нового дизайна кроссовера Nissan Qashqai

В России Nissan Qashqai второго поколения, выпускавшийся на заводе в Санкт-Петербурге, стал настоящей звездой рынка. Его практичность, доступность и стильный дизайн покорили сердца многих автолюбителей. Хотя производство модели в России прекратилось, ее наследие живет в Китае, где Qashqai Classic продолжает радовать покупателей.

Qashqai Classic получил «второе дыхание» в виде рестайлинга под названием Honor Edition.

Nissan Qashqai

Самым заметным изменением стал дизайн передней части. Прощайте, V-образная решетка радиатора и традиционные раздельные фары! Honor Edition обзавелся единой, широкой панелью, которая не только придаёт машине более внушительный вид, но и отчетливо напоминает переднюю часть китайской версии Nissan Pathfinder.

Габариты автомобиля остались практически неизменными: длина – 4407 мм, высота – 1611 мм. Под капотом 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель, развивающий 140 л. с. Он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива остался на прежнем уровне – 6,67 л/100 км.

Nissan Qashqai

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autohome