Популярный в России японский кроссовер получил новое современное «лицо»
В России Nissan Qashqai второго поколения, выпускавшийся на заводе в Санкт-Петербурге, стал настоящей звездой рынка. Его практичность, доступность и стильный дизайн покорили сердца многих автолюбителей. Хотя производство модели в России прекратилось, ее наследие живет в Китае, где Qashqai Classic продолжает радовать покупателей.
Qashqai Classic получил «второе дыхание» в виде рестайлинга под названием Honor Edition.
Самым заметным изменением стал дизайн передней части. Прощайте, V-образная решетка радиатора и традиционные раздельные фары! Honor Edition обзавелся единой, широкой панелью, которая не только придаёт машине более внушительный вид, но и отчетливо напоминает переднюю часть китайской версии Nissan Pathfinder.
Габариты автомобиля остались практически неизменными: длина – 4407 мм, высота – 1611 мм. Под капотом 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель, развивающий 140 л. с. Он сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива остался на прежнем уровне – 6,67 л/100 км.
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Источник: Autohome
Отзывы о Nissan Qashqai (26)
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.