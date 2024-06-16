Неординарное решение: Arcfox выпустила седан без приборной панели

Arcfox представила седан Alpha S5 с продвинутой проекцией на лобовое стекло

Китайский автопроизводитель Arcfox представил свой новый лифтбэк Alpha S5 (αS5), который уже успел вызвать настоящий фурор. Модель отличается не только стильным дизайном и внушительными габаритами (4820 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1480 мм в высоту), но и отсутствием традиционной приборной панели.

Arcfox Alpha S5

Внешне Alpha S5 напоминает спортивный седан с характерной «улыбкой» на передней части, где фары плавно переходят в округлое оформление, создавая впечатление морды лисы. Колесная база в 2900 мм обеспечивает простор в салоне. Однако главным сюрпризом является отсутствие привычной приборной панели. Вместо неё вся информация выводится на лобовое стекло.

Интерьер Arcfox Alpha S5

Такое решение позволяет освободить панель перед водителем и создать более минималистичный интерьер. Информация о скорости, уровне заряда батареи и другие данные проецируются на стекло с помощью продвинутой системы HUD (Head-up Display).

Arcfox Alpha S5 доступен в двух вариантах: с одним электромотором (мощность 248 л. с.) на передней оси или с двумя моторами (248 л. с. спереди и 282 л. с. сзади), что превращает автомобиль в полноприводный спорткар.

Интерьер Arcfox Alpha S5

В дополнение к этому, Alpha S5 оборудован интеллектуальной системой автономного вождения, которая позволяет автомобилю самостоятельно двигаться в определённых условиях.

Цена на Alpha S5 начинается от 176,8 тыс. юаней, что составляет около 25 000 долларов США.

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Источник: CarNewsChina