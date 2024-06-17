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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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Приглашаем на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ!

23 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково состоится фестиваль «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

23 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково состоится первый в истории ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – однодневный автопраздник для всей семьи. Гвоздь программы – дрэг-рейсинг – парные гонки на 402 метра.

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На территории RDRC Вы сможете прокатиться на гоночном такси, посетить экскурсию по секретным местам автодрома, полетать на вертолете. Отдельная программа для маленьких фанатов дрэг-рейсинга – аттракционы «Детский автослалом», «Вилли-машина», «Дрифт-трайк». Концерт музыкальной группы «Кирпичи»!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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До автодрома легко доехать на автомобиле, электричке или маршрутном такси. К услугам гостей – просторные парковки, вмещающие всех желающих. Ждем вас на ЗА РУЛЕМ ФЕСТЕ в Быково. Воскресенье 23 июня!

RDRC Racepark, Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея. Билеты на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ покупайте на сайте ZR.ru в разделе «Билеты на ФЕСТ».

Приходите! Будет здорово!!!

Программа ЗА РУЛЕМ ФЕСТ:

  • 11:00 Открытие для зрителей
  • 11:00-18:00 Экскурсии в боксы гоночных команд
  • 11:00-19:00 Тест-драйвы на автомобилях OMODA и JAECOO
  • 12:00-17:30 Начало соревнований по дрэг-рейсингу
  • 18:30 Награждение победителей дрэг-рейсинга
  • 19:00-20:00 Выступление группы «Кирпичи»
Приходите на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» Будет здорово!!!
Приходите на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» Будет здорово!!!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 6
17.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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