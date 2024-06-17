Приглашаем на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ!
23 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково состоится первый в истории ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – однодневный автопраздник для всей семьи. Гвоздь программы – дрэг-рейсинг – парные гонки на 402 метра.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ
На территории RDRC Вы сможете прокатиться на гоночном такси, посетить экскурсию по секретным местам автодрома, полетать на вертолете. Отдельная программа для маленьких фанатов дрэг-рейсинга – аттракционы «Детский автослалом», «Вилли-машина», «Дрифт-трайк». Концерт музыкальной группы «Кирпичи»!
До автодрома легко доехать на автомобиле, электричке или маршрутном такси. К услугам гостей – просторные парковки, вмещающие всех желающих. Ждем вас на ЗА РУЛЕМ ФЕСТЕ в Быково. Воскресенье 23 июня!
RDRC Racepark, Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея. Билеты на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ покупайте на сайте ZR.ru в разделе «Билеты на ФЕСТ».
Приходите! Будет здорово!!!
Программа ЗА РУЛЕМ ФЕСТ:
- 11:00 Открытие для зрителей
- 11:00-18:00 Экскурсии в боксы гоночных команд
- 11:00-19:00 Тест-драйвы на автомобилях OMODA и JAECOO
- 12:00-17:30 Начало соревнований по дрэг-рейсингу
- 18:30 Награждение победителей дрэг-рейсинга
- 19:00-20:00 Выступление группы «Кирпичи»
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube