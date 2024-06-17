Приглашаем на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ!

23 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково состоится фестиваль «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

23 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково состоится первый в истории ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – однодневный автопраздник для всей семьи. Гвоздь программы – дрэг-рейсинг – парные гонки на 402 метра.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

На территории RDRC Вы сможете прокатиться на гоночном такси, посетить экскурсию по секретным местам автодрома, полетать на вертолете. Отдельная программа для маленьких фанатов дрэг-рейсинга – аттракционы «Детский автослалом», «Вилли-машина», «Дрифт-трайк». Концерт музыкальной группы «Кирпичи»!

До автодрома легко доехать на автомобиле, электричке или маршрутном такси. К услугам гостей – просторные парковки, вмещающие всех желающих. Ждем вас на ЗА РУЛЕМ ФЕСТЕ в Быково. Воскресенье 23 июня!

RDRC Racepark, Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея. Билеты на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ покупайте на сайте ZR.ru в разделе «Билеты на ФЕСТ».

Приходите! Будет здорово!!!

Программа ЗА РУЛЕМ ФЕСТ:

11:00 Открытие для зрителей

11:00-18:00 Экскурсии в боксы гоночных команд

11:00-19:00 Тест-драйвы на автомобилях OMODA и JAECOO

12:00-17:30 Начало соревнований по дрэг-рейсингу

18:30 Награждение победителей дрэг-рейсинга

19:00-20:00 Выступление группы «Кирпичи»

Приходите на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» Будет здорово!!!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Реклама/АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», ИНН 7743578549/erid F7NfYUJCUneLs2ao5DhJ

Реклама/ООО «Т-Сервис», ИНН 1661044584/erid F7NfYUJCUneLs2ao5DrD

Реклама/АО «СИНТЕК ГРУПП», ИНН 402545816/erid F7NfYUJCUneLs2ao5Yir