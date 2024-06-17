МВД усилит контроль за перепродажей импортных автомобилей

В России хотят ужесточить правила перепродажи ввезенных автомобилей

Госавтоинспекция может получить полномочия отказывать в регистрации автомобилей, ввезенных из-за границы и перепроданных в течение года. МВД разработало соответствующие поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств, которые уже получили одобрение в Правительстве.

Эти изменения направлены на пресечение распространенной практики, когда автомобили ввозятся под предлогом личного использования с оплатой утильсбора по льготному тарифу, а затем перепродаются. В настоящее время при ввозе автомобиля для личного пользования утильсбор составляет 3,4 тыс. рублей для автомобилей до трех лет и 5,2 тыс. рублей для машин старше трех лет.

Согласно новым поправкам, если автомобиль будет продан в течение года после ввоза, новому владельцу придется заплатить повышенный коммерческий утильсбор, иначе машина не будет зарегистрирована. Этот сбор варьируется от 300 тыс. до 1,3 млн рублей.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Если собственник продаст такую машину в течение 12 месяцев после ввоза (оформления) машины, то новому собственнику Госавтоинспекция откажет в регистрации ТС до тех пор, пока не будет уплачен утильсбор по полной (коммерческой) ставке.

Пока это только законопроект. Но его наверняка примут, поскольку условия ввоза машин с уплатой льготного утильсбора объявлены давно, а механизм фактического контроля расплывчатый. Таможня может предъявить требование уплатить утильсбор по полной ставке при перепродаже машины – но когда она это сделает, непонятно. А в случае принятия закона контроль будет осуществлять Госавтоинспекция при перерегистрации транспорта – в обязательном порядке.

А совет здесь простой: если покупаете автомобиль, который ввезен в страну менее чем 12 месяцев назад, проверяйте уплату утильсбора.