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Законодательный апгрейд: на обжалование штрафов добавят «бонусный» день

Водителям дадут дополнительное время для обжалования штрафов

Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект ЛДПР, который уточняет сроки обжалования административных штрафов. На обжалование административных штрафов дадут десять дней, а не десять суток, как сейчас.

На первый взгляд незначительное изменение, однако оно может предоставить гражданам больше времени для оспаривания штрафов.

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В настоящее время граждане имеют право обжаловать штраф в течение десяти суток с момента вручения или получения копии постановления. Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил заменить слово «суток» на «дней», что фактически даст гражданам дополнительный день для подачи жалобы.

Например, если десятидневный срок истекает в воскресенье, граждане смогут подать жалобу еще и в понедельник (сейчас срок истекает в 23:59 воскресенья). Подобная ситуация может возникнуть и в случае, если последний день обжалования выпадает на праздничные дни: жалобу можно будет подать в первый рабочий день после праздников.

А вот другой законопроект ЛДПР, касающийся санкций за тонировку стекол автомобилей, комитет рекомендовал отклонить.

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В настоящее время передние боковые и лобовое стекла должны пропускать не менее 70% света, а штраф за нарушение составляет 500 рублей. Парламентарии предложили снизить порог до 35% только для боковых стекол, мотивируя это необходимостью легкой тонировки в жаркую погоду, особенно в южных регионах.

Однако Комитет указал, что снижение порога может увеличить аварийность из-за ухудшения боковой видимости для водителей, так как прозрачные стекла позволяют заранее заметить пешеходов через стекла других машин.

Источник: «Коммерсант»

18 июня
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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 57
18.06.2024
Фото:Depositphotos
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