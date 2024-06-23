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Так проходят самые зрелищные соревнования на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

«За рулем» напомнил порядок проведения дрэг-заездов на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ в самом разгаре, и пришло время напомнить, как проходят дрэг-заезды.

Все участники разделены на пять категорий:

  • 12 sec – чистое время 12.001 и более
  • 13 sec – чистое время 13.001 и более
  • 14 sec – чистое время 14.001 и более
  • 15 sec – чистое время 15.001 и более
  • Handicap – чистое время меньше 12 секунд и более 15 секунд, какое участник выбирает сам, но это могут быть только целые числа.

Мощность, вес, цвет автомобиля значения не имеют!

Однако особые технические требования для обеспечения безопасности довольно строгие. Безопасность превыше всего.



Специально оборудованный трактор готовит трассу к заезду. На дорожное покрытие покрывают старой резиной, а затем на трассу наносится клей.

В 12:00 на гоночную трассу вышли первые автомобили. Участники собрались со всего света, от Детройта до Токио.

Пилоты, вышедшие на «старт» первыми, соревновались в формате «15 секунд». В заезде участвуют разнообразные автомобили, можно встретить как Buick, выпущенный во второй половине XX века, так и современных представителей немецких марок. Не всем участникам удалось уложиться в норматив, не редок результат в 16 секунд и более.

К настоящему моменту не произошло никаких инцидентов, но многие водители попадаются на фальстарте.

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
23.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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