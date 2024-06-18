#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортАвтокредитНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Kia Pegas
18 июня
Этот новый бюджетный «кореец» с надежным мотором и АКП приятно подешевел в РФ
В России привезли новые седаны Kia Pegas по...
Компактные, с надежными моторами: эти доступные авто с пробегом признаны лучшими
18 июня
Компактные, с надежными моторами: эти доступные авто с пробегом признаны лучшими
Whatcar.com: Ford Fiesta и Skoda Fabia стали...
Volvo больше не выпускает одну из своих старейших моделей
18 июня
Volvo больше не выпускает одну из своих старейших моделей
Компания Volvo сняла с производства седан S60...

Суд выяснит, откуда у замминистра обороны столько «красивых» номеров

Замминистра обороны Тимур Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Арестованный за взяточничество замминистра обороны Тимур Иванов владел несколькими роскошными автомобилями с государственными номерами, стоимость которых превышает 6 млн рублей.

Эта информация подтверждается данными его налоговой декларации и базами предпродажной проверки автомобилей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Согласно декларации о доходах, у Иванова был внедорожник Chevrolet Suburban. По информации из баз данных Автокод и Автофейс, этот автомобиль имел номера серии ААА региона 77. Эти номера были зарегистрированы на другие машины до 2016 года, включая Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. В 2015 году они были закреплены за Porsche.

По данным теневого портала по продаже престижных автомобильных номеров, стоимость номеров серии ААА региона 77 может достигать 2,5-3 млн рублей. В продаже можно найти, например, номера АА824А 77 за 2,4 млн рублей, АА258А 77 за 2,6 млн рублей и АА811А 77 за 2,8 млн рублей.

Раритетный ЗИС и Harley-Davidson: что еще нашли в гараже у замминистра Иванова

Кроме того, в декларации указывался внедорожник Mercedes-Benz V-класса с номерами серии МММ региона 77. Ранее эти номера использовались на седане Audi, внедорожнике Volkswagen и раритетном Mercedes-Benz. Цена на подобные номера с зеркальными цифрами превышает 4 млн рублей. Сейчас можно найти в продаже номер М828ММ 77 региона стоит 4,2 млн рублей.

В указанных базах данных нет информации о том, приобретал ли Иванов эти номера на платной или бесплатной основе.

Напомним, официально купить красивый номер пока нельзя. Купить такой номер можно вместе с машиной любой марки и состояния — на сайтах по продаже номеров. Но это рискованно — можно лишиться денег или машины.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Московские суды общей юрисдикции/ТАСС
18.06.2024
Фото:Московские суды общей юрисдикции/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0