Угнал Мерседес, уехал в соседнюю республику, продал... Что было дальше?

Жителя Чечни обвиняют в мошенничестве с авто и незаконном обороте наркотиков

Житель Гудермеса предстанет перед судом в связи с обвинениями в мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. Следствие установило, что в ноябре 2023 года, увидев на заднем стекле автомобиля Mercedes-Benz объявление о его продаже за 1 512 000 рублей, мужчина заверил владельца, что заберет машину за 2 миллиона. С одним условием: ему необходимы 2-3 часа для тест-драйва и проверки технического состояния.

Владелец поверил, передал машину – и больше ее не увидел. В очередной раз не дозвонившись до «покупателя», он обратился в полицию, которая установила личность обвиняемого и объявила его в федеральный розыск.

«Оперативники выяснили, что разыскиваемый уехал в Дагестан, где продал чужое транспортное средство ничего не подозревающему местному жителю за 900 тысяч рублей. На следующий день после сделки купли-продажи автомобиль был задержан по поступившей ориентировке в Махачкале и доставлен на штрафстоянку, а впоследствии передан потерпевшему жителю Чечни», – сообщила пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

Мерседес, послуживший транспортом для «дагестанского трипа»

По возвращении в родной город афериста тут же «приняли» правоохранители – и обнаружили при нем мефедрон, приобретенный для личного употребления. Сообщается что ущерб жителю Дагестана, купившему похищенную машину, полностью возмещен. По всей вероятности, Мерседес должен вернуться законному владельцу. Уголовное дело против «предприимчивого» гудермесца (ч. 2 ст. 228 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) направлено в суд, сам он находится под стражей.

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Источник: МВД Медиа