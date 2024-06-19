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Мигранты скоро не смогут работать в такси

Иностранным водителям могут закрыть доступ к работе в такси

Депутат Госдумы Анастасия Удальцова предложила обсудить на федеральном уровне запрет на работу мигрантов в такси. Она отметила, что эта мера уже показала свою эффективность в отдельных регионах.

Например, в Челябинской области с начала года уровень преступности снизился на 40%, что совпало с введением запрета на работу в такси для иностранных водителей.

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Недавно Госдума отклонила законопроект фракции СРЗП, которым предлагалось запретить работу мигрантов в критически важных секторах экономики, включая такси.

Однако Удальцова считает, что, учитывая замечания, этот вопрос может быть снова рассмотрен.

Количество регионов, где вводятся запреты на работу мигрантов в пассажирских перевозках и такси, продолжает расти. Сейчас таких регионов уже 16, последними присоединились Липецкая и Курская области.

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С 2023 года Закон о такси уже запрещает иностранцам с иностранными водительскими правами работать в сфере перевозок. Региональные запреты на работу мигрантов в определенных отраслях показывают, что местные инициативы могут опережать федеральное регулирование, считает Удальцова.

Она отмечает, что такси – это традиционно проблемная сфера из-за специфики рынка.

Основная проблема заключается в привлечении мигрантов для работы в такси. Таким сотрудникам можно платить меньше, чем квалифицированным водителям, но если они становятся ненужными, их легко увольняют и привозят новых. Получается, что бизнес за них не отвечает. Уволенные мигранты остаются без работы и поддержки в чужой стране.

Решением могло бы стать увеличение ответственности работодателей, включая материальную, на всех этапах пребывания мигрантов в России.

Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 3
19.06.2024
Фото:АГН «Москва»
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