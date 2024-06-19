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Специалист рассказал, за сколько минут на солнце машина превращается в «печь»

Врач-педиатр Георгий Цуркин призвал не оставлять ребенка одного в машине

Открытое окно или работающий кондиционер не могут достаточно охладить салон автомобиля, так как солнечные лучи, преломляясь через стекло, превращают его в настоящую духовку.

Температура внутри автомобиля может быстро повыситься до опасного уровня, даже если снаружи относительно прохладно, отмечают специалисты Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства и призывают не оставлять детей одних в автомобилях.

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Врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин отметил, что автомобиль нагревается очень быстро, и всего за 10 минут температура воздуха в машине может повыситься на 11 градусов. В жаркую погоду критическая для ребенка температура в автомобиле – 40-42 градуса – может наступить уже через 15-20 минут.

Специалист рассказал, что тело ребенка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем у взрослого. Это связано с физиологическими особенностями детей, у которых более высокая скорость обмена веществ и меньшая поверхность тела по сравнению с его объемом. В результате перегрева у ребенка могут начаться судороги, рвота и сбои в сердцебиении. В худшем случае это может привести к потере сознания.

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Эксперт настоятельно рекомендовал не оставлять ребенка одного в машине, даже если вы уверены, что отходите «на минуточку». Даже небольшая задержка может привести к трагическим последствиям. Непредвиденные обстоятельства, такие как очередь в магазине или неожиданный телефонный звонок, могут затянуть ваше отсутствие и привести к тому, что ребенок останется в опасных условиях на длительное время.

Источник: Министерство здравоохранения Московской области

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/freepik
Количество просмотров 1
19.06.2024
Фото:freepik/freepik
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