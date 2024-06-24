Безопасность на современных дорогах: без чего обойтись уже не получится?

«За рулем» рассказал, как автоэлектроника влияет на безопасность на дорогах

В воскресенье, 23 июня состоялось самое масштабное автомобильное событие лета – ЗА РУЛЕМ ФЕСТ. В центре внимания мероприятия был дрэг-рейсинг. А гонки – это опасный и рискованный спорт, поэтому к организации подошли максимально ответственно. Все должно быть продумано и выверено до мелочей, чтобы не пострадали ни участники, ни зрители.

И если люди, которые организовывают мероприятие – профессионалы и знают свое дело в совершенстве, то техника может подвести в любой момент. Именно поэтому одним из главных партнеров ЗА РУЛЕМ ФЕСТ стал производитель автомобильной электроники iBox, ведь специалисты этого бренда знают о безопасности на дорогах все и умеют делать действительно безотказную технику.

Линейка продукции iBox

Российская компания iBox является одним из крупнейших разработчиков автоэлектроники и приложений экосистемы для цифровизации дорожного движения. Компания создает принципиально новые приборы и сервисы, помогающие водителям обеспечить свою безопасность на дороге, а также доказать правоту в спорных ситуациях.

Радар-детектор: не для безнаказанности, а для безопасности

Дорожное движение усложняется столь же быстрыми темпами, как и его цифровизация. Машин становится все больше, и водителям становится все сложнее грамотно управлять автомобилем на разросшейся дорожной сети мегаполисов.

iBox уверены, что вся сеть фото- и видеофиксации нарушений установлена именно ради безопасности дорожного движения. Камеры ставят на сложных и спорных участках не для того, чтобы «ободрать» водителей и наполнить бюджет, а для предупреждения ДТП. Именно для предупреждения, а не фиксации их по факту.

Радар-детектор iBOX Pulsar Pro

«Если водитель едет по этому участку, он должен знать, что здесь опасно, а не просто получить штраф, когда он нарушил», – отмечает руководитель отдела разработки автоэлектроники iBox Максим Толстых.

Именно для этих целей и служит радар-детектор. В современных моделях используется целый комплекс систем оповещения водителя о комплексах фото- и видеофиксации, включающий помимо непосредственно радар-детектора еще GPS-систему, которая связывается со спутниками, определяет местоположение водителя и на основе этих данных предупреждает о камерах.

Основной посыл в том, что радар-детектор нужен не для того, чтобы нарушать все подряд, пока не видят камеры. Он именно помогает быть внимательным на участках, где это действительно нужно.

Видеорегистратор – залог уверенности в спорных дорожных ситуациях

Усложнение дорожного движения приводит к еще одной неприятности – обилию ДТП на дорогах. Учитывая количество автомобилей, сложность дорожной сети и зачастую низкую квалификацию водителей, на дороге часто возникают спорные ситуации и ДТП, в которых определить виновника трудно. В этом случае, абсолютно каждому водителю необходим видеорегистратор.

Видеорегистратор iBOX RoadScan 4K

«К сожалению, часто водители покупают видеорегистраторы именно после того, как они попали в ДТП и свою невиновность не смогли доказать. Покупка регистратора – это стимул для них. Я всем рекомендую приобрести видеорегистратор, потому что это очень хорошее устройство, избавляющее от кучи головной боли в будущем», – дал полезные рекомендации Максим Толстых.

А что, если не хочется завешивать лобовое стекло кучей устройств, мешающих обзору? К счастью, компания iBox может предложить комбинированное устройство, сочетающее в себе и радар-детектор, и видеорегистратор, снимающий обстановку вокруг автомобиля.

Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором iBOX EVO LaserVision WiFi Signature Dual

Ярким представителем такого устройства является комбо-устройство iBOX EVO LaserVision – финалист конкурса потребительского доверия «Бренд 2023 года» автожурнала «За рулем» в номинации «Автоэлектроника». Устройство имеет лаконичный дизайн, не закрывает обзор и аккуратно вписывается в интерьер автомобиля. Девайс станет незаменимым помощником в пути каждому водителю.

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