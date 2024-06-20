Как добраться на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ? Перечисляем самые удобные варианты

«За рулем» рассказал, как быстро и удобно доехать на фестиваль «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Уже в это воскресенье, 23 июня, на автодроме RDRC Racepark в Быково состоится первый в истории ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – однодневный автопраздник для всей семьи. Рассказываем, как можно быстро и удобно добраться на мероприятие на разных видах транспорта.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

На автомобиле

Из Москвы по Новорязанскому шоссе (М-5), поворот на Быково, далее поворот на аэропорт Быково, двигаемся по Быковскому шоссе, переходящему в Жуковское шоссе, ориентир АЗС, въезд находится на ее территории. Для такси и навигаторов. Адрес: Деревня Верея, 458.

Парковка

Для удобства посетителей организована большая парковка для автомобилей рядом с автодромом. Владельцы билетов категории VIP смогут припарковать автомобиль в непосредственной близости к входу на автодром. Для владельцев билетов категорий «Комфорт» и «Комфорт+» парковка автомобилей ведется в порядке прибывания зрителей на автодром (то есть тех, кто приехал первым, припаркуют ближе всего).





На электричке

С Казанского вокзала до станции Удельная, далее по ул. Горячева до пересечения с Жуковским шоссе, повернуть налево, по Жуковскому шоссе до АЗС (слева), на территории которой находится вход на автодром.

Или пешком 10 минут от станции Быково, 15 минут от станции Удельная на МЦД-3 – линии наземного метро.

На автобусе

От метро «Котельники» автобусы 424, 441, 478 или маршрутное такси 525К до остановки «Деревня Верея». Далее пешком около 300 м до АЗС, на ее территории вход на автодром.

Ждем вас на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ! Будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ