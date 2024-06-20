«Газпромнефть-СМ» открыла первый в Черноземье эксперт-центр промышленного оборудования

«Газпромнефть – смазочные материалы» запустила в Воронеже центр профессиональной диагностики промышленного оборудования.

Первый в Черноземье G-Profi Expert Center обеспечит поддержку ключевых отраслей экономики нескольких областей: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Курской. Предприятия регионов получили возможность оценивать состояние механизмов техники на производственных площадках без остановки рабочего процесса.

Оснащение G-Profi Expert Center позволяет проводить обширный перечень исследований, которые востребованы на предприятиях в сферах сельского хозяйства, пищевого производства, машиностроения, электроэнергетики, металлообработки. Высокоточные методики помогают выявлять изменения в составе смазочных материалов в процессе эксплуатации. Приборы по нескольким каплям масла работающей техники определяют наличие веществ, которые говорят об уровне износа механизмов. Эксперты «Газпромнефть-СМ» на основе полученных данных составляют рекомендации по работе с техникой и помогают предотвратить возникновение потенциальных неисправностей.

Сегодня сеть G-Profi Expert Center включает уже более 30 филиалов по всей России. Ранее компания запустила уникальный эксперт-центр диагностики промышленного оборудования на базе лаборатории масел и нефтехимии Омского завода смазочных материалов.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Мы расширяем сеть центров, опираясь на спрос со стороны партнеров, которые находятся в каждом регионе страны. В числе наших потребителей в Воронеже крупнейшие сельскохозяйственные и агропромышленные холдинги. "Газпромнефть-СМ" обеспечивает их не только широкой линейкой масел, но и комплексом сервисов, которые подтверждают эффективность наших продуктов и позволяют продлить срок службы специализированной техники».

Сергей Хлызов, министр промышленности и транспорта Воронежской области:

«Воронежская область заинтересована в комплексном сотрудничестве с лидерами российского рынка. Такое партнерство подразумевает не только поставки высококачественной отечественной продукции, но и предоставление широкого спектра услуг. Точная и своевременная диагностика состояния промышленного оборудования и транспортных средств поможет предприятиям региона избежать внезапных поломок и сократить издержки».