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Эксперты рассказали, каких хэтчбеков больше всего на вторичном рынке

СберАвто: из хэтчбеков на рынке проще всего найти Kia Rio, Kia Ceed и Lada XRAY

Какие хэтчбеки легче всего найти на вторичном рынке и во сколько в среднем обойдется покупка, выяснили эксперты СберАвто.

По состоянию на июнь 2024 года рыночная доля хэтчбеков составляет 6% от совокупного предложения на онлайн платформе.

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Марки

Маркой с наиболее широким предложением в рассматриваемой категории стала Kia, на долю которой приходится 24% от всех объявлений.

На втором месте – Lada (15%), далее следует Renault (8%).

Kia Ceed

Kia Ceed

Модели

Наиболее широко представленными на рынке моделями хэтчбеков стали Kia Rio (10% среди всех хэтчбэков на площадке), Kia Ceed и Lada XRAY (по 7%).

Приобрести их на вторичном рынке можно за 1,4 млн рублей, 1,18 млн рублей и 985 тыс. рублей соответственно – это медианные ценники, то есть половина предложения по каждой конкретной модели выше указанной стоимости, а половина – ниже.

Lada XRAY

Lada XRAY

Страны

Наибольшая доля объявлений принадлежит южнокорейским брендам (31% от всех хэтчбеков на платформе), на втором месте российские автопроизводители (16%), за ними идут хэтчбеки брендов из Японии (14%).

Характеристики

Чаще всего на вторичке встречаются хэтчбеки с автоматической коробкой передач – 56%, 44% приходится на автомобили на механике.

96% авто с этим типом кузова – с бензиновым двигателем, 2% приходится на гибридные авто, по 1% – на дизельные и электрические автомобили.

63% представленных на рынке хэтчбеков – классических цветов (белые, серые, серебряные или черные), чуть реже встречаются объявления о продаже авто синего, красного и коричневого цветов.

Регионы

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В топ городов и регионов с самым широким предложением по хэтчбекам вошли Москва и Московская область (четверть от всех объявлений по продаже авто с таким типом кузова в России), Екатеринбург, Санкт-Петербург и Казань, а также Пермь.

В Москве и Московской области проще всего сделать выбор между автомобилями Kia Rio, Kia Ceed и Ford Focus, в Екатеринбурге - Renault Sandero, Kia Rio и Lada XRAY, а в Санкт-Петербурге - Renault Sandero, Opel Astra и Kia Ceed.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:фирмы-производители
Количество просмотров 1577
21.06.2024
Фото:фирмы-производители
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