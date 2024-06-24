Стоит присмотреться к «своим»: передел на рынке моторных масел

Передел рынка моторных масел произошел с апреля 2022-го по осень 2023 года

Основными факторами передела стали уход большей части зарубежных брендов и запрет на ввоз готовых масел. Покинувшие российский рынок производители потеряли 30% своей доли совокупно (занимали 50%, осталось 20%). Оставшуюся часть объема они ввозят по схемам параллельного импорта.

Основными бенефициарами стали российские бренды и локализованные в РФ иностранные.

Мнение специалиста

Светлана Шакова, директор по маркетингу Рольф Лубрикантс Восток:

– Потребителю важно знать, что в результате передела рынка появилось большое количество новых ноунейм брендов, не имеющих истории и опыта. Они предлагают продукцию с физико-химическими свойствами, которые часто сильно не дотягивают до отраслевых требований.

Кроме того, на рынок хлынула масса подделок.

Сильно изменилась «физика-химия» и у продукции международных брендов, завозимой по параллельному импорту. Источники поставок – южные регионы не делают фокус на низкотемпературные свойства.

Локальные производители, напротив, учитывают при разработке формуляций климатические и эксплуатационные условия вождения.

Тем же, кто покупал ранее продукцию международных брендов и хочет по-прежнему получать продукцию этого уровня, стоит присмотреться к производителям, которые продолжают официальный выпуск в РФ, импортируя важнейшие компоненты, такие как базовые масла, например, 4 группы и пакеты присадок мировых производителей из-за рубежа.

Такая модель позволяет учитывать требования российского климата и условий вождения и при этом обеспечивать официальные допуски автопроизводителей, что невозможно без наличия в составе масел пакетов присадок от международных компаний.

Rolf – именно такой международный производитель, с возможностью импортировать базовые масла 4 и 5 группы, а также пакеты присадок Infineum. Он выпускает продукцию по лицензии на заводе Upec в РФ и контролирует качество конечного продукта.

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