Стоит присмотреться к «своим»: передел на рынке моторных масел
Основными факторами передела стали уход большей части зарубежных брендов и запрет на ввоз готовых масел. Покинувшие российский рынок производители потеряли 30% своей доли совокупно (занимали 50%, осталось 20%). Оставшуюся часть объема они ввозят по схемам параллельного импорта.
Основными бенефициарами стали российские бренды и локализованные в РФ иностранные.
Мнение специалиста
Светлана Шакова, директор по маркетингу Рольф Лубрикантс Восток:
– Потребителю важно знать, что в результате передела рынка появилось большое количество новых ноунейм брендов, не имеющих истории и опыта. Они предлагают продукцию с физико-химическими свойствами, которые часто сильно не дотягивают до отраслевых требований.
Кроме того, на рынок хлынула масса подделок.
Сильно изменилась «физика-химия» и у продукции международных брендов, завозимой по параллельному импорту. Источники поставок – южные регионы не делают фокус на низкотемпературные свойства.
Локальные производители, напротив, учитывают при разработке формуляций климатические и эксплуатационные условия вождения.
Тем же, кто покупал ранее продукцию международных брендов и хочет по-прежнему получать продукцию этого уровня, стоит присмотреться к производителям, которые продолжают официальный выпуск в РФ, импортируя важнейшие компоненты, такие как базовые масла, например, 4 группы и пакеты присадок мировых производителей из-за рубежа.
Такая модель позволяет учитывать требования российского климата и условий вождения и при этом обеспечивать официальные допуски автопроизводителей, что невозможно без наличия в составе масел пакетов присадок от международных компаний.
Rolf – именно такой международный производитель, с возможностью импортировать базовые масла 4 и 5 группы, а также пакеты присадок Infineum. Он выпускает продукцию по лицензии на заводе Upec в РФ и контролирует качество конечного продукта.
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