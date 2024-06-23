ЗА РУЛЕМ ФЕСТ стал площадкой для серьезных разговоров о будущем российского авторынка

«За рулем» пообщался с представителями известных брендов в рамках ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ - это не только развлекательное автомобильное мероприятие, но и возможность встретиться с представителями крупных брендов для плодотворных бесед на важные темы, касающиеся автомобильного рынка России. Сегодня наше мероприятие посетил представитель крупного бренда Рольф, который является одним из самых крупных спонсоров ЗА РУЛЕМ ФЕСТ.

Основные темы дискуссии:

Современное состояние рынка новых и подержанных автомобилей

Влияние параллельного импорта на автомобильный рынок России

Особенности технического обслуживания автомобилей, проданных через сеть официальных дилеров

Прогноз развития автомобильного рынка до конца 2024 года

Ключевые аспекты при выборе моторного масла розничными потребителями и бизнес-структурами

Влияние трендов авторынка на требования к характеристикам смазочных материалов

Наличие официальных допусков автопроизводителей у смазочных материалов

Изменение структуры рынка моторных масел в 2022-2024 гг.

Главные тенденции внутрироссийского производства и реализации автокомпонентов

Обзор российского шинного рынка

Особенности производства шинной продукции на российских предприятиях

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков познакомил с сегодняшней ситуацией на автомобильном рынке.

– «В 2022 году автомобильный рынок столкнулся с значительными изменениями. Если ранее продажи составляли около 360-370 тысяч единиц в месяц, то к 2022 году они снизились до 30 тысяч продаж в месяц. По итогам последних двух лет рынок переформировался. Лидирующими производителями остались лишь Россия и Китай. Однако сейчас рынок установился на тот же уровень платежеспособности который уже существует» – провел краткий обзор Сергей Целиков.



«Изменилась структура рынка. Более 60 % продаж составляет Китайские автомобили. 125-130 тысяч машин в июне и до конца года прогнозируются такие же продаж. Цены на автомобили выросли. Средняя цена повысилась до 3х миллион рублей. Изменились не только цены, но и структура продаж» – отметил Целиков.

Артём Чальцев, директор по исследованиям и разработкам российского подразделения компании ROLF, отметил важность правильного подбора автомобильных масел, провел обзор российского рынка смазочных материалов и описал его специфику.

– «Моторное масло – не смазочный материал, а конструктивная часть двигателя. Потребитель должен использовать правильное масло. Мы имеем возможность в России белить масла, а также везти оригинальные рецептуры и получать оригинальные допуски одобрения. Наш рынок является самым премиальным в мире, поскольку его 50% составляет синтетика. Связано это не только с субъективными факторами, но и с объективными. В России холодно, а без хорошей синтетики не сделать хороших масел. Уникальных продуктов мало на рынке, нужно чтобы масло было сделано с полным соблюдением рецептуры и технологии – это самое важное для автомобиля. Российские масла, несмотря на многочисленные сложности продолжают держать высокий уровень качества» – отметил Артем Чальцев.