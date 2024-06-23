ЗА РУЛЕМ ФЕСТ предоставляет возможность порулить стильным современным кроссовером

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ дает возможность тест-драйва кроссоверов Omoda C5 и Jaecoo J8

Напоминаем, что на нашем празднике вы можете прокатиться не только на гоночных автомобилях, но и попробовать «гражданские» варианты от известных брендов, зарекомендовавших себя на российском рынке. Возможно, прокатившись на этих машинах, вы влюбитесь и даже приобретете себе одну из них в личное пользование, кто знает.

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Встречаемся на подмосковном RDRC Racepark.

Схема автодрома RDRC Racepark

Как добраться:

На общественном транспорте

От метро «Котельники» автобусы 424, 441, 478 или маршрутное такси 525К до остановки «Деревня Верея». Далее пешком около 300 м до АЗС, на ее территории вход на автодром. На электричке с Казанского вокзала до станции «Удельная», далее по ул. Горячева до пересечения с Жуковским шоссе, повернуть налево, по Жуковскому шоссе до АЗС (слева), на территории которой находится вход на автодром.

На автомобиле

Из Москвы по Новорязанскому шоссе (М5), поворот на Быково, далее поворот на «Аэропорт Быково», двигаемся по Быковскому шоссе, переходящему в Жуковское шоссе, ориентир АЗС, въезд находится на ее территории. Для такси и навигаторов – адрес: «Деревня Верея, 458».

Отдельно отметим, что парковка бесплатная.

Ждем вас, будет здорово!

Jaecoo J8

Jaecoo J8

Jaecoo J8 базируется на модульной архитектуре T2X, объединившей надежность и производительность платформ T1X и M3X. Увесистый автомобиль играючи тянет двухлитровый турбомотор 2.0 TGDI мощностью 249 л. с., который уже зарекомендовал себя как надежное и покладистое в обслуживании решение. За плавное и своевременное переключение передач отвечает робот Getrag 7DCT400.

Дизайн Jaecoo J8 – это, без преувеличения, удачный синтез брутальности и утонченности. Внушительных размеров решетка радиатора напоминает оскал крупного хищника. Но удивительнее то, с какой органичностью эта деталь сочетается с изящными кузовными линиями и другими элементами экстерьера автомобиля.

Omoda C5

Omoda C5

Omoda C5 – современный, высокотехнологичный кроссовер среднего размера. Машина обладает эффектным экстерьером, объединяющим в себе элементы спорта и авангарда. Автомобиль выделяется стильной решеткой радиатора, литыми дисками, «парящей» крышей. Каждая деталь подчеркивает спортивный и современный образ. Омода С5 станет незаменимым спутником в городе и на природе. Кроссовер Omoda C5 включает все составляющие премиум-класса: спортивные сиденья из высококачественной экокожи с обогревом, вентиляцией, электрорегулировкой; Два больших дисплея с сенсорным управлением.

У китайских компаний Omoda и Jaecoo две тест-драйв площадки. Одна показывает «умную» начинку автомобиля, а другая демонстрирует ходовые характеристики авто.

У гостей фестиваля есть возможность пройти слепой тест-драйв на полностью тонированной машине Omoda C5. С помощью камер 360 посетителям предстоит проехать змейку из конусов и попробовать заехать в «гараж».

На второй площадке желающие могут проверить ходовую автомобиля на бездорожной местности. Водители отмечают уверенную подвеску автомобиля, комфорт салона и действительно качественные smart фишки авто.

«Автомобиль суперски рулится, невероятно отзывчивая машина!», - отмечает один из тестеров.

«Сейчас у меня Рено Дастер, и после поездки я задумался о китайце», - добавляет гость.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ