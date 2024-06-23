Пекин готовит «ответочку» гигантским пошлинам Евросоюза на электрокары

Bloomberg: Китай собирается ответить ЕС налогом в 25% на европейские автомобили

Китайские автопроизводители призвали свои власти ввести «самые жесткие меры», включая 25%-ный налог на автомобили с большими двигателями из Евросоюза, в ответ на тарифы ЕС на электромобили из Китая. Об этом сообщили китайские СМИ в среду.

Компании выдвинули это требование на закрытой встрече с представителями министерства торговли Пекина. В ней участвовали четыре китайских и шесть европейских автопроизводителей, а также промышленные и исследовательские организации.

Недавно ЕС объявил о планах повысить тарифы на китайские электромобили до 48% после расследования, которое больше всего затронет государственного автопроизводителя SAIC Motor Corp. На встрече во вторник китайский торговый представитель обвинил ЕС в использовании расследования как предлога для кражи бизнес-секретов у китайских производителей электромобилей.

Европейская комиссия заявила, что ее целью является восстановление равных условий для игры. По данным лоббистской группы Transport & Environment, почти пятая часть EV, проданных в ЕС в 2023 году, была произведена в Китае, а в этом году эта доля, по прогнозам, вырастет до 25%.

В России китайский бренд премиальных электромобилей Zeekr запретил ритейлерам экспортировать свои машины в Россию. Похожее предписание получили и дилеры Белоруссии.

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Источник: Bloomberg