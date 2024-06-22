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Летающий автомобиль Xpeng совершил свой первый полет: будущее наступило?

Летающий автомобиль Xpeng Huitian Voyager X2 официально совершил первый полет

Китай стремительно движется к будущему, где транспортная система не ограничивается дорогами. 15 мая Пекин объявил о «Пекинском плане действий по содействию качественному развитию низкогорных отраслей экономики (2024-2027)», в котором прописано создание общенациональной инновации в приложениях для полетов на малых высотах.

И этот план уже начал воплощаться в жизнь. На прошедшей Китайской международной экономической и торговой ярмарке в экономической зоне международного аэропорта Пекина Дасин состоялся первый полет летающего автомобиля Xpeng Huitian Voyager X2.

Xpeng Huitian Voyager X2
Xpeng Huitian Voyager X2
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Это событие знаменует собой не только исторический момент для Xpeng Huitian, но и для всего мира. Это первый полет пилотируемого маловысотного самолета, в том числе летающего автомобиля, в данном районе.

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Гибридный автомобиль состоит из колёсного и летающего модулей, которые можно разделять. Каждый модуль прошел сертификацию в соответствии с соответствующими правилами. Колёсная часть Land Carrier рассчитана на 4–5 человек. Автомобиль имеет трёхосную шестиколёсную конструкцию, обеспечивающую полный привод 6 х 6 и рулевое управление задними колёсами. Это обеспечивает высокую грузоподъёмность и внедорожные качества. Полностью электрический пилотируемый самолёт (воздушный модуль) оснащен электрической двигательной установкой, отвечающей требованиям безопасности при отказе одного пропеллера.

Xpeng Land Carrier
Xpeng Land Carrier

Xpeng Huitian планирует запустить серийное производство комбинированного летающего автомобиля Land Aircraft Carrier уже в четвертом квартале этого года. Предзаказ на эту модель уже открыт.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 161
22.06.2024
Фото:CarNewsChina
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