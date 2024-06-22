Редчайший «японец» со спорным дизайном выставлен на продажу в России: цена очень удивит

В России на продажу выставили спорткар Mitsuoka Orochi по цене 21 млн рублей

В России появился уникальный шанс прикоснуться к экзотике японского автопрома. На продажу выставлен единственный в стране Mitsuoka Orochi, спортивный автомобиль, который не просто выделяется из толпы, а фактически является живой легендой.

Mitsuoka Orochi

Этот автомобиль – не просто средство передвижения, а настоящее произведение искусства. Дизайнеры Mitsuoka, вдохновленные японской культурой и мифологией, создали машину, которая не имеет аналогов в мире. Своей эксцентричностью Orochi напоминает концептуальные модели, которые, как правило, остаются в единственном экземпляре.

Mitsuoka Orochi

Техническая начинка Orochi базируется на Toyota, что делает его не только привлекательным внешне, но и надежным в эксплуатации. Под капотом скрывается 3,3-литровый V6, выдающий 223 л. с., а в паре с ним работает автоматическая коробка передач.

Интерьер Mitsuoka Orochi

Этот конкретный Orochi был выпущен в 2010 году и прошел 26 279 км. Он не просто редкий автомобиль, а настоящая капсула времени, воплощающая в себе дух японского автопрома начала 2010-х годов.

Продавец запросил за машину 21 миллион рублей. Смотря правде в глаза, в автомобиле нет ни престижности, ни коллекционной ценности, ни каких-то выдающихся характеристик, и цена обусловлена только редкостью и техническим состоянием. Поэтому, объективно, она просто баснословная.

Интерьер Mitsuoka Orochi

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Источник: IXBT