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Почему опасно «крутить» мотор до высоких оборотов? Мнение экспертов

Эксперты составили список причин, почему нельзя ездить на высоких оборотах

Многие водители, особенно владельцы спортивных автомобилей или просто любители динамичной езды, нередко «крутят» мотор, держа его на высоких оборотах. Это действительно позволяет получить ощущение ускорения и драйва, но такой подход чреват серьезными последствиями для вашего автомобиля.

По словам специалистов, постоянная работа на высоких оборотах приводит к увеличенной нагрузке на все «внутренности» двигателя: поршни, кольца, цилиндры, клапаны.

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Работа на высоких оборотах создает огромное количество тепла. Если система охлаждения не справляется с нагрузкой, это может привести к перегреву мотора. Перегрев, в свою очередь, может привести к деформации головки блока цилиндров, повреждению прокладки ГБЦ и других важных компонентов двигателя.

При работе на высоких оборотах двигатель «съедает» гораздо больше топлива, чем в обычном режиме. Это не только увеличивает эксплуатационные расходы, но и снижает эффективность вашего автомобиля, заставляя вас чаще заезжать на заправку. Также повышенный расход топлива приводит к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу, что негативно отражается на экологии.

Езда на высоких оборотах повышает нагрузку на сцепление, коробку передач, ведущие валы и другие компоненты трансмиссии.

Источник: SpeedMe

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 196
22.06.2024
Фото:Unsplash
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