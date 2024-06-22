#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
23 июня
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ подошел к концу: оглашены итоги
Подведены итоги соревнований по дрэг-рейсингу в...
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
23 июня
Стал известен первый европейский автомобиль, который «пересадят» на китайскую платформу
Land Rover Freelander станет первым...
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
23 июня
Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
Эксперт Татьяна Сапронова рассказала о подвохах...

Chery выпустила новый добротный и недорогой кроссовер

На китайском рынке вышел новый гибридный кроссовер Chery Fengyun T6

Китайский автопроизводитель Chery представил в Китае новый гибридный кроссовер под суббрендом Fengyun (или Fulwin) – Chery Fengyun T6. Новинка представляет собой плагин-гибридную версию ранее выпущенного Chery Tansuo 06 и предлагается в трех комплектациях: Air, Pro и Max. Стоимость кроссовера начинается от 129 900 юаней (около 1,5 млн рублей по текущему курсу), что делает его по цене сопоставимым с популярным российским автомобилем Lada Vesta.

Chery Fengyun T6
Chery Fengyun T6

Внешне Chery Fengyun T6 выделяется своим футуристическим дизайном. Передняя часть кузова лишена привычной решетки радиатора, а ее место занимает закрытая поверхность с интегрированными фарами. Последние имеют необычную графику и соединены светодиодной полосой, которая проходит по всей ширине передка. Скрытые дверные ручки, окрашенные в черный цвет стойки, создающие эффект «парящей» крыши, и 18-дюймовые диски в стандартной комплектации (19-дюймовые в более дорогих версиях) дополняют яркий образ новинки.

Chery Fengyun T6
Chery Fengyun T6
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Длина кузова модели составляет 4540 мм, ширина — 1865 мм, а высота — 1670 мм при колесной базе 2672 мм.

В салоне Chery Fengyun T6 преобладает современный дизайн с использованием высококачественных материалов. Кроссовер получил мульти-руль, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, информационно-развлекательную систему на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155 с 14,8-дюймовым центральным экраном в портретной ориентации, проекционный HUD-дисплей. Салон отделан искусственной кожей.

Интерьер Chery Fengyun T6
Интерьер Chery Fengyun T6

Эти 5 вещей у вас изымут при проверке документов

В зависимости от комплектации Chery Fengyun T6 предлагается с различными опциями. Комплектация Air: Фронтальные и боковые подушки безопасности, задние парктроники, аудиосистема на шесть динамиков, круиз-контроль. Комплектация Pro: Подушки безопасности для задних пассажиров, панорамная крыша с люком, боковые зеркала с подогревом и функцией автоматического складывания, передние парктроники, водительское сиденье с электрорегулировками. Комплектация Max дополнительно включает в себя более продвинутые системы помощи водителю, а также премиальные материалы отделки салона.

Chery Fengyun T6 оснащен гибридной силовой установкой, подробности о которой пока не разглашаются. Однако известно, что кроссовер имеет возможность подзарядки от внешней сети.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Chery
Количество просмотров 1161
22.06.2024
Фото:Chery
Поделиться:
Оцените материал:
0