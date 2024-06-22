Chery выпустила новый добротный и недорогой кроссовер

На китайском рынке вышел новый гибридный кроссовер Chery Fengyun T6

Китайский автопроизводитель Chery представил в Китае новый гибридный кроссовер под суббрендом Fengyun (или Fulwin) – Chery Fengyun T6. Новинка представляет собой плагин-гибридную версию ранее выпущенного Chery Tansuo 06 и предлагается в трех комплектациях: Air, Pro и Max. Стоимость кроссовера начинается от 129 900 юаней (около 1,5 млн рублей по текущему курсу), что делает его по цене сопоставимым с популярным российским автомобилем Lada Vesta.

Chery Fengyun T6

Внешне Chery Fengyun T6 выделяется своим футуристическим дизайном. Передняя часть кузова лишена привычной решетки радиатора, а ее место занимает закрытая поверхность с интегрированными фарами. Последние имеют необычную графику и соединены светодиодной полосой, которая проходит по всей ширине передка. Скрытые дверные ручки, окрашенные в черный цвет стойки, создающие эффект «парящей» крыши, и 18-дюймовые диски в стандартной комплектации (19-дюймовые в более дорогих версиях) дополняют яркий образ новинки.

Chery Fengyun T6

Длина кузова модели составляет 4540 мм, ширина — 1865 мм, а высота — 1670 мм при колесной базе 2672 мм.

В салоне Chery Fengyun T6 преобладает современный дизайн с использованием высококачественных материалов. Кроссовер получил мульти-руль, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель, информационно-развлекательную систему на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155 с 14,8-дюймовым центральным экраном в портретной ориентации, проекционный HUD-дисплей. Салон отделан искусственной кожей.

Интерьер Chery Fengyun T6

В зависимости от комплектации Chery Fengyun T6 предлагается с различными опциями. Комплектация Air: Фронтальные и боковые подушки безопасности, задние парктроники, аудиосистема на шесть динамиков, круиз-контроль. Комплектация Pro: Подушки безопасности для задних пассажиров, панорамная крыша с люком, боковые зеркала с подогревом и функцией автоматического складывания, передние парктроники, водительское сиденье с электрорегулировками. Комплектация Max дополнительно включает в себя более продвинутые системы помощи водителю, а также премиальные материалы отделки салона.

Chery Fengyun T6 оснащен гибридной силовой установкой, подробности о которой пока не разглашаются. Однако известно, что кроссовер имеет возможность подзарядки от внешней сети.

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Источник: CarNewsChina