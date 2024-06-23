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Минивэн, провалившийся в продажах, спас пассажиров в чудовищном ДТП

Минивэн Li Auto Mega упал с моста высотой 7 метров вертикально на асфальт

Первый минивэн компании Li Auto упал с моста высотой 7 метров и фактически «воткнулся» вертикально в асфальт.

Первый минивэн компании провалился в продажах, но по иронии судьбы, именно он продемонстрировал невероятную прочность своей конструкции, защитив пассажиров от серьезных травм.

ДТП с Li Auto Mega
ДТП с Li Auto Mega
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Самое удивительное, что в автомобиле находились люди, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, а функция помощи при вождении была отключена. Несмотря на это, все пассажиры остались невредимыми. Это событие, на первый взгляд, кажется невероятным.

Li Auto, очевидно, гордится своей системой безопасности «Fortress», которая, по их утверждению, соответствует «самым высоким в мире стандартам». В комплектацию Li Auto Mega входят 9 подушек безопасности, включая боковые шторки безопасности, которые, по словам производителя, имеют емкость 90 литров и длину 3,2 метра.

Li Auto Mega
Li Auto Mega

Данный инцидент – это одновременно шокирующее событие и свидетельство эффективности системы безопасности, реализованной в Li Auto Mega.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia | Autohome
Количество просмотров 1
23.06.2024
Фото:Wikimedia | Autohome
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