Exeed нашел «место силы» в Подмосковье

На бывшем заводе Mercedes-Benz в июле начнут собирать Exeed

На экс-завод Mercedes в подмосковном Есипово, котрый перешел к «Автодому», начнут собирать премиальные автомобили концерна Chery. Серийное производство Exeed, начиная с модели VX, стартует в июле, а в августе первые автомобили поступят к дилерам.

Проект представляет собой контрактную сборку, за которую «Автодом» получит оплату за каждый собранный автомобиль. По данным одного из источников, сумма вознаграждения составит €450-500 за каждую собранную машину. Вторую модель планируется поставить на конвейер в феврале 2025 года.Согласно данным декларации, «Чери Автомобили Рус» получила подтверждение соответствия на серийное производство автомобилей Exeed моделей TXL (тип М51) и VX (тип М52).

Производителем указана сама компания, а производственной площадкой – бывший завод Mercedes-Benz в России, теперь принадлежащий «Автодому». В декларациях также упоминается широкий ассортимент моделей и суббрендов Chery с двигателем SQRF4J20C, который устанавливается на Exeed VX, TXL, а также Jaecoo J8 и Chery Tiggo.

В «Автодоме» сообщили, что завод одновременно будет производить четыре-шесть моделей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что «первый инвестор» на площадке в Есипово собрал 300 автомобилей в прошлом месяце. Он отметил, что это крупная компания, один из лидеров китайского рынка, но уточнять, какая именно, не стал.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсант»