Немецкий производитель намерен произвести фурор на Фестивале скорости в Гудвуде

BMW представит на Фестивале скорости в Гудвуде новую загадочную модель

Автопроизводитель BMW анонсировал большую мировую премьеру на Фестивале скорости в британском Гудвуде – Goodwood Festival of Speed, которая состоится 11 июля.

О том, какую именно модель представят баварцы в Гудвуде, пока нет никакой информации. Предположительно, новой моделью может стать универсал BMW M5 Touring, он идет вслед за седаном M5, презентация запланирована на 26 июня текущего года.

Не исключено, что в рамках одного из лучших мотор-шоу состоится дебют другой модели. Достоверно известно, что BMW разрабатывает ряд других новинок, включая заряженные M2 CS и M3 CS Touring. Также известно, что BMW привезет на Фестиваль скорости в Гудвуде новые M135, M2 и M4 CS. Кроме этого, будут представлены M3 Touring, XM Label и гоночный автомобиль Hybrid V8, предназначенный для марафонских соревнований.

Что касается электромобилей, то в этой линейке представят i5 Touring и i7, гости мероприятия смогут увидеть концепты Skytop, Vision Neue Klasse и i5 Flow Nostokana. А мотоциклетное подразделение BMW Motorrad будет представлено концептом R20 и классическим R255 Kompressor.

Напомним, в рамках ежегодного Фестиваля скорости в Гудвуде проходят соревнования по подъему на холм с участием исторических гоночных автомобилей, кроме того, на мероприятии в рамках выставки покажут современные и классические автомобили.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: bmw-m.com