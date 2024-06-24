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Пьяный лихач на BMW совершил два ДТП и скрылся (видео)

В Красноярске нетрезвый водитель на BMW X5 снес забор и врезался в Мазду

Один из экипажей ДПС Красноярска получил ориентировку на пьяного водителя на BMW X5 – лихача видели на Ярыгинской набережной, а позже поступила информация, что он столкнулся с Маздой, повредил забор и скрылся. Буквально через несколько минут инспекторы заметили внедорожник, двигавшийся в сторону острова Отдыха.

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На требования об остановке он не отреагировал, поэтому его принудительно остановили уже на Коммунальном мосту – этот момент попал на опубликованное МВД видео. За рулем «икса» находился 43-летний местный житель, который по виду был сильно пьян, сообщает источник.

«Выяснилось, что в январе текущего года он уже попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции за нетрезвое вождение и был лишён права управления транспортом на полтора года, а также оштрафован на 30 тысяч рублей», – отметила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мужчина не смог пройти освидетельствование, в связи с чем полицейские зафиксировали отказ от прохождения процедуры. За оставление мест двух ДТП суд приговорил «гонщика» к лишению прав на два года, а за вождение без прав назначил штраф 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
24.06.2024
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