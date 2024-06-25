Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В столице не только поднимают, но и снижают плату за парковку
25 июня
В столице не только поднимают, но и снижают плату за парковку
На ряде улиц Москвы с 1 июля снизится стоимость...
Погиб ребенок, 10 человек пострадали: новые детали ДТП с маршрутным автобусом
25 июня
Погиб ребенок, 10 человек пострадали: новые детали ДТП с маршрутным автобусом
В Якутии произошло смертельное ДТП с маршрутным...
Вы покинули место ДТП? Вам ничего за это не будет – при одном условии
25 июня
Вы покинули место ДТП? Вам ничего за это не будет – при одном условии
Верховный суд разъяснил, когда покинувший место...

Похож на Porsche Macan: новый «китаец» за ₽1,9 млн дебютирует в августе

Продажи электрического кроссовера Geely Galaxy E5 стартуют в Китае в августе

Продажи среднеразмерного кроссовера Geely Galaxy E5 стартуют в Китае в августе 2024 года. Уточняется, что новинка станет первой полностью электрической моделью в линейке Galaxy. В КНР автомобиль будет стоить 150-200 тыс. юаней (1,89 млн — 2,53 млн рублей по текущему курсу).

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Размеры новинки 4615×1901×1670 мм при колесной базе 2750 мм. По габаритам E5 похож на Porsche Macan. Модель отличают закрытая решетка, фары с острыми гранями и С-образные вентиляционные отверстия в нижней части.

Geely Galaxy E5
Geely Galaxy E5

Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Автомобиль получил рулевое колесо с плоской верхней и нижней частью, ЖК-панель приборов, большой центральный экран управления, в который встроена операционная система Flyme Auto, работающая на чипе Dragon Eagle-1.

Geely Galaxy E5 будет комплектоваться как гибридными, так и полностью электрическими силовыми агрегатами.

Geely Galaxy E5
Geely Galaxy E5

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей.

Источник: Carnewschina.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 1
25.06.2024
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0