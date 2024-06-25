Похож на Porsche Macan: новый «китаец» за ₽1,9 млн дебютирует в августе

Продажи электрического кроссовера Geely Galaxy E5 стартуют в Китае в августе

Продажи среднеразмерного кроссовера Geely Galaxy E5 стартуют в Китае в августе 2024 года. Уточняется, что новинка станет первой полностью электрической моделью в линейке Galaxy. В КНР автомобиль будет стоить 150-200 тыс. юаней (1,89 млн — 2,53 млн рублей по текущему курсу).

Размеры новинки 4615×1901×1670 мм при колесной базе 2750 мм. По габаритам E5 похож на Porsche Macan. Модель отличают закрытая решетка, фары с острыми гранями и С-образные вентиляционные отверстия в нижней части.

Geely Galaxy E5

Автомобиль получил рулевое колесо с плоской верхней и нижней частью, ЖК-панель приборов, большой центральный экран управления, в который встроена операционная система Flyme Auto, работающая на чипе Dragon Eagle-1.

Geely Galaxy E5 будет комплектоваться как гибридными, так и полностью электрическими силовыми агрегатами.

Geely Galaxy E5

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Источник: Carnewschina.com