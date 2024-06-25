В столице не только поднимают, но и снижают плату за парковку

На ряде улиц Москвы с 1 июля снизится стоимость городской парковки

С 1 июля на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. В столичном Департаменте транспорта отметили, что загруженность машиномест на этих участках ниже 50%, поэтому тариф будет понижен, чтобы сбалансировать спрос.

Изменения тарифов

Кроме того, на 12% улиц с платной парковкой, где средняя занятость превышает 80%, тарифы будут изменены. Это позволит разгрузить наиболее востребованные участки парковок, перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей, которые водители совершают в поисках свободного места. Также с 1 июля будут скорректированы тарифы на нескольких парковках со шлагбаумом в центре города.

Там, где даже текущие высокие тарифы не позволяют обеспечить наличие свободных парковочных мест для жителей возле дома, будет скорректирован предельный тариф. Это порядка 1% самых загруженных платных парковок города, находящихся в центре – например, улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная.

На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – дорогие рестораны, бизнес-центры, достопримечательности. Москвичи, которые проживают на этих улицах, часто не имеют возможности припарковаться рядом с домом, потому что парковочные места при действующем тарифе все равно подолгу заняты.

Новый тариф – 600 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час ночью. Местным жителям парковку по-прежнему оплачивать не нужно.

Парковка в зонах притяжения

Также с 5 августа находить парковочные места возле дома станет проще жителям еще 88 участков улиц, которые проживают в районе точек притяжения. В Департаменте отметили, что все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Парковка останется бесплатной для жителей районов – при этом такие места в 4,5 раза освобождаются быстрее, чем бесплатные.

Таким образом, уже в начале августа проживающим здесь жителям станет комфортнее парковаться – нужно только оформить резидентное разрешение на сайте mos.ru.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать на Едином транспортном портале.

Михаил Мещеряков, депутат Совета муниципальных депутатов округа Головинский:

– У нас в районе много точек притяжения водителей со всего города и даже области – в первую очередь офисы. А парковок немного – это историческая застройка, и когда строились эти дома, никто даже представить не мог, что нужно заботиться о подобных вещах.

Поэтому дефицитное парковочное пространство должно, в первую очередь, принадлежать жителям района, они здесь владеют квартирами, они здесь живут – многие целыми поколениями.

Так что для всех остальных парковка должна быть платной, а тарифы – достаточно высокими, чтобы оставались места. Если не хочешь пользоваться альтернативным видом транспорта, которого огромный выбор, то за свой комфорт придется платить. А деньги пусть идут на благоустройство этих дворов.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Дептранс Москвы