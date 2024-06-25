В России может появиться 7-местный 600-сильный кроссовер длиной 5,1 м

В Сеть слили шпионские снимки 600-сильного 7-местного кроссовера BYD Ming 2025

В Сети появились шпионские снимки нового флагманского кроссовера Ming 2025 от китайского производителя BYD. Модель станет частью линейки Dynasty, которую составляют автомобили, названные в честь известных китайских династий. Ming позиционируется как полноразмерный семиместный SUV, по словам производителя, эта семиместная машина по габаритам будет крупнее флагманского Tang.

По предварительной информации, габариты BYD Ming составят 5100/2000/1750 мм, а размер колесной базы – 3000 мм. Автомобиль получит гибридную силовую установку DM-p: турбированный двигатель внутреннего сгорания объемом 2,0 л и два электромотора. Суммарная мощность силовой установки превышает 600 л.с., для разгона до 100 км/ч автомобилю понадобится всего 3,9 секунды. При внушительных размерах снаряженная масса Ming составит всего 2500 кг.

BYD Ming 2025

Интерьер Ming будет выполнен в фирменном стиле бренда, в салоне будет цифровая приборная панель и поворотный экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюймов. На китайском рынке BYD Ming будет продаваться по цене от 300 до 350 тыс юаней (примерно от 3,5 до 4,1 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

BYD Ming 2025

Планируется, что продажи новинки откроются в 2025 году, российским покупателям BYD Ming будет интересен как крупногабаритный гибридный SUV, не исключено, что автомобиль появится и на российском рынке.

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Источник: carnewschina.com