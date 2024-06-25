«Надо помочь» — правда о подвиге Хабиба Алиева

Родственники сержанта ДПС Дагестана рассказали, за что он погиб

23 июня в Дербенте и Махачкале случилась трагедия: террористы напали на синагоги и церкви, обстреляли пост ДПС и скрылись на белом Volkswagen Polo. Боевиков, как всегда, ликвидировали и установили их личности. Теперь ведется следствие и разыскиваются пособники террористов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). В ходе контртеррористической операции погибли 20 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов. И наш рассказ о подвиге одного из них.

Сержант ДПС Хабиб Алиев

24-летнему сержанту ДПС Хабибу Алиеву нужно было выполнить опасную задачу – не дать одному из сбежавших боевиков скрыться, пока его отсекали другие сотрудники правоохранительных органов.

Во время перестрелки на улице Буйнакского (Махачкала) один из местных жителей открыл калитку и позвал уже раненого Хабиба спрятаться от террористов в его доме, рассказал дядя Хабиба Магомед Хабибович. Но полицейский отказался:

«Там люди стоят, надо помочь, чтобы они зашли».

Он не вошел в распахнутую дверь и по той причине, что тогда террорист стал бы обстреливать дом местного жителя и его семью:

«Нет. Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!» – это были последние слова Хабиба Алиева.

Он увел опасность дальше от дома мужчины, который предлагал ему укрытие, и помог другим силовикам уничтожить преступника. Но сам Хабиб погиб.

Эти события подтвердили в МВД республики:

«Глубоко скорбим и соболезнуем всем, кто потерял родных и друзей, сыновей. Наши полицейские героически сражались, не отступив ни на шаг, не промедлив ни минуты, защищая земляков, защищая мирный дагестанский народ».