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Почему люди предосторожно относятся к беспилотным авто: эксперт знает ответ

Эксперт Максимов рассказал, когда у людей исчезнет страх перед беспилотными авто

Снижение количества аварий с беспилотными автомобилями окажет положительное влияние на людей, и они перестанут бояться этого вида транспорта. Но на текущем этапе уровень развития цифровых технологий не в состоянии обеспечить безаварийные ситуации. Таким мнением поделился сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности «Сайберус» Юрий Максимов.

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«Я думаю, что мы начнем бояться чуть меньше, когда наберется хорошая статистика того, что люди ездят на автомобилях под управлением искусственного интеллекта и не попадают в аварии. Но сейчас обеспечить эту статистику, мне кажется, наши технологии пока не способны», – подчеркнул эксперт.

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Максимов признался, что сам не стал бы доверять жизнь беспилотной машине на этом этапе развития беспилотных технологий. Он обратил внимание на тот факт, что компании не тестируют свои разработки для защиты от взлома хакерами из-за того, что авария или взлом системы навредят бизнесу.

«Можно было бы сделать их более готовыми ко взлому хакеров? Можно. Но это противоречит духу бизнеса. И в этом есть внутренний конфликт, который нам нужно побороть. И те люди, которые стоят за такими технологиями, они должны об этом думать и помнить», – отметил эксперт.

Максимов привел в пример отечественные компании кибербезопасности, предлагавшие производителям на общественных началах, а не на коммерческой основе протестировать автомобильные технологии беспилотных машин (устроить удаленную аварию или просто взломать), но всегда получали отказ, подытожил эксперт.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
26.06.2024
Фото:freepik / freepik
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